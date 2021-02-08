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В Тульской области отменят часть коронавирусных ограничений

В Тульской области отменят часть коронавирусных ограничений

Об этом объявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сегодня, 8 февраля, в здании правительства Тульской области прошло оперативное совещание.

Глава региона Алексей Дюмин сообщил, что по коронавирусу Тульская область «держит прямую»: цифры значительно не убывают, но и ощутимого роста нет. Заболеваемость сохраняется на уровне последних двух недель. Но количество госпитализаций сокращается, освобождаются койки в больницах, медучреждения перепрофилируются на плановую работу.

Тем не менее сегодня будет подписан новый указ о снятии некоторых коронавирусных ограничений.
Главный санитарный врач области Александр Ломовцев доложил, что за неделю 7346 туляков заболели ОРВИ, что на 7% ниже эпидпорога. В Туле 3700 случаев ОРВИ, что ниже порога на 4%. Циркулируют вирусы преимущественно негриппозной этиологии, и лабораторно подтвержденных случаев гриппа нет.
 
Зарегистрировано 498 случаев внебольничной пневмонии.
 
По коронавирусу цифры таковы: 1155 случаев за неделю. На прошлой неделе инфицирование COVID-19 зарегистрировано в 38 образовательных учреждениях области (на прошлой неделе — в 41).
 
На промышленных предприятиях обнаружено 19 очагов заболеваемости коронавирусом за неделю. Массовых очагов нет.
 
Тем временем, в Московской области сняли почти все введенные ранее ограничения по коронавирусу. В том числе снят и запрет на работу ночных заведений.
 
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжает действовать только запрет на массовые мероприятия, а посещение спортивных мероприятий разрешено при соблюдении «определенных современных стандартов».  
 
Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Татьяна Алексеева
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