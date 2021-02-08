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Тульский подросток спас сноубордиста в Сочи

Тульский подросток спас сноубордиста в Сочи

Мужчина провалился под снег на горнолыжном курорте «Красная Поляна». Бедолагу заметил 13-летний парень, который и вызвал помощь.

Происшествие случилось еще в конце января. Видео спасения сноубордиста на своем Youtube-канале опубликовал туляк Сергей Зимин.

Мужчина заявил, что спортсмена обнаружил его сын во время спуска по склону в районе трассы «Транзит».  

Сам пострадавший рассказал, что упал в яму спиной, и его засыпало снегом, а спускавшиеся следом сноубордисты проехались по нему, не заметив упавшего.
 
Чтобы привлечь внимание, спортсмен снял с рук яркие оранжевые перчатки и начал ими махать. Благодаря этому туриста и заметил катавшийся неподалеку сын Зимина. Мальчик очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.
 

 

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