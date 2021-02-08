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В Тульской области проиндексировали пособия на детей
Изображение BRUNA BRUNA с сайта Pixabay.

В Тульской области проиндексировали пособия на детей

В общей сложности изменения коснулись трех десятков мер соцподдержки.

С февраля 2021 года в Тульской области проиндексирован ряд мер социальной поддержки отдельных категорий жителей региона. Постановление об этом подписал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.
 
В частности, теперь сумма областного материнского капитала составляет 70 тыс. 409 рублей 49 копеек, а размер единовременного пособия — 13 тыс. 174 руб. 84 копейки.
 
Областное единовременное пособие беременным женщинам — 13 тыс. 347 рублей 77 копеек.
 
Всего постановлением было проиндексировано три десятка мер соцподдержки. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +1
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