В Тульской области проиндексировали пособия на детей

Изображение BRUNA BRUNA с сайта Pixabay.

С февраля 2021 года в Тульской области проиндексирован ряд мер социальной поддержки отдельных категорий жителей региона. Постановление об этом подписал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

В частности, теперь сумма областного материнского капитала составляет 70 тыс. 409 рублей 49 копеек, а размер единовременного пособия — 13 тыс. 174 руб. 84 копейки.

Областное единовременное пособие беременным женщинам — 13 тыс. 347 рублей 77 копеек.