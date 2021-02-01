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В Тульской области от коронавируса привито почти 19 тысяч человек

В Тульской области от коронавируса привито почти 19 тысяч человек

И проведено более 80 тысяч экспресс-тестов.

Сегодня, 1 февраля, в здании регионального правительства проходит очередное совещание под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 
 
В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:
 
– В регионе продолжает снижаться число заражений коронавирусной инфекцией: на этой неделе этот показатель ниже на 10%.  В настоящее время на лечении находятся 1060 человек, среди которых шесть детей.  Среди них более 61% – люди старше 65 лет.  В тяжелом состоянии – 98 человек. Проведено более 80 тысяч экспресс-тестов, более 36 тысяч человек обеспечены необходимыми препаратами. Число вызовов скорой существенно снизилось. 
 
Алексей Дюмин отметил, что положительная динамика по коронавируса – не повод расслабляться: жизни людей зависят от слаженной работы медперсонала.
 
Кроме этого, в ходе совещания стало известно, что в настоящий момент в регионе от коронавируса вакцинировано почти 19 тысяч человек. Основная масса из них – это пенсионеры, люди с избыточной массой тела и с хроническими легочными заболеваниями. 
 

 

Сюжет: Коронавирус
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