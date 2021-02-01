В Туле на ул. Революции Kia сбил 9-летнего мальчика
Пострадавший доставлен в больницу.
Днем 1 февраля в Туле возле дома № 20 по ул. Революции автомобиль Kia сбил девятилетнего ребенка. По предварительной информации, мальчик вышел на проезжую часть из-за встречной машины.
Женщина-водитель Kia не успела вовремя заметить пешехода и отреагировать на его поведение. Мальчик получил травмы. После оказания помощи его передали родителям, госпитализация не потребовалась.
На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
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