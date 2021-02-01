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В Туле на ул. Революции Kia сбил 9-летнего мальчика

В Туле на ул. Революции Kia сбил 9-летнего мальчика

Пострадавший доставлен в больницу.

Днем 1 февраля в Туле возле дома № 20 по ул. Революции автомобиль Kia сбил девятилетнего ребенка. По предварительной информации, мальчик вышел на проезжую часть из-за встречной машины.

Женщина-водитель Kia не успела вовремя заметить пешехода и отреагировать на его поведение. Мальчик получил травмы. После оказания помощи его передали родителям, госпитализация не потребовалась.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Сергей Стариков
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:47 +6
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