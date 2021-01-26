В Тульской области началась выездная вакцинация от COVID-19

Фото из архива Myslo.

По поручению Алексея Дюмина в Тульской области стартовала выездная вакцинация от коронавируса. В деревне Ботня под Алексином на базе местного фельдшерского пункта развернули временный прививочный кабинет.

В первый день его работы прививку сделали более 40 жителей близлежащих деревень. Всего за фельдшерским пунктом закреплено 300 человек, более половины из них – старше 50 лет. Старосты деревень сообщили жителям о старте вакцинации и организовали предварительную запись.

– Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации в регионе. На этой неделе стартовала выездная вакцинация — медики выезжают в отдаленные районы, а также на предприятия для вакцинации коллективов. Выездные бригады обеспечены всем необходимым для транспортировки и хранения вакцины: морозильниками, термоконтейнерами, хладоэлементами, – сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

С 25 января в регионе дополнительно открылись 24 кабинета вакцинации, восемь из них – в Туле. Всего их уже 36. К вакцинации подключились и частные медицинские организации. Клиническая больница «РЖД-Медицина» открыла два пункта – в Туле и в Узловой. На данный момент привито более 7000 человек.