В Тульской области 19 сельским педагогам выплатят по 1 млн рублей

По программе «Земский учитель» в сёла и малые города приглашают учителей математики, химии, физики и начальных классов.

В Тульской области реализуется программа «Земский учитель», цель которой – привлечение педагогов в школы, расположенные в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.

– По итогам прошлого года мы смогли привлечь 22 педагога, которые получили единовременную выплату в 1 млн рублей каждый. В этом году мы очень ждем учителей английского языка, математики, химии, физики, начальных классов, – отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Заявки принимаются на портале «Земский учитель». Также информацию о конкурсе можно найти здесь.

Документы можно подать лично по адресу: ул. Оружейная, 5 (с 9.00 до 17.00) или направить в электронном виде, заверив электронной подписью на почту: alina.polyakova@tularegion.ru.

В 2021 году победителями конкурса станут 19 преподавателей. Они получат единовременную выплату по 1 млн рублей каждый.