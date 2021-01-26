В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения

Фото из архива Myslo.

В регионе до 11 февраля продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Также на две недели продлено требование о самоизоляции для граждан старше 65 лет, кроме тех, у кого после заключительного этапа вакцинации прошло 14 дней и при условии предъявления ими сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19.

Работники, у которых после заключительного этапа вакцинации прошло 14 дней, имеющие соответствующий подтверждающий документ, не учитываются работодателями при определении общей численности сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный режим.

Допустимая наполняемость помещений в кинотеатрах, на выставках, концертах, спектаклях и представлениях увеличена с 30 до 50%, на спортивных мероприятиях – с 10 до 50%.