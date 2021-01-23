Названы самые редкие имена новорожденных в 2020 году

В 2020 году в Тульской области зарегистрировано 10844 новорожденных. Их них 5647 мальчиков и 5197 девочек. Как сообщает региональный комитет по делам ЗАГС, больше всего детей родилось в Туле — 6051 ребенка, это 3168 мальчика и 2883 девочки.



Самыми популярными мужскими именами стали Артём, Андрей, Александр, Иван, Илья, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил, Степан.

Среди женских имен в списке лидеров — Александра, Алина, Алиса, Алёна, Анастасия, Ангелина, Анна, Арина, Варвара, Василиса, Виктория, Дарья, Ксения, Мария, Милана, Полина и Ульяна.



Редкие имена: Агата, Богдана, Виолетта, Дарина, Марианна, Гордей, Елисей, Моисей, Мирон, Савва, Феликс, Яромир, Анна-Мария и Жасмин-Милана.