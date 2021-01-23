Как туляки отметят День студента

С 23 по 25 января в Тульской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества.



В эти дни при предъявлении студенческого билета посещение всех музеев региона для студентов бесплатно. Кроме того, в кинотеатре «Майский» (Тула, ул. 9 Мая, 1А/Б) можно посмотреть фильмы «Дорогой папа» и «Смотри, как я».



24 и 25 января с 12.00 до 16.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле на площадке возле Зеленой планеты организованы интерактивные зоны.



При предъявлении студенческого билета студенты могут взять бесплатно коньки на прокат. С 15.00 до 16.00 пройдет «Эстафета на коньках».



В эти же даты в новом Ледовом дворце в Туле можно бесплатно посетить тренажерный зал, а в День студента запланированы массовые катания (на них нужно записаться заранее).



Также по предварительной записи можно будет посетить бассейны в пос. Ленинский и на ул. Степанова в Туле.



Полная афиша мероприятий — в карточках: