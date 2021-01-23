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Как туляки отметят День студента

Как туляки отметят День студента

Публикуем афишу мероприятий.

С 23 по 25 января в Тульской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества.

В эти дни при предъявлении студенческого билета посещение всех музеев региона для студентов бесплатно. Кроме того, в кинотеатре «Майский» (Тула, ул. 9 Мая, 1А/Б) можно посмотреть фильмы «Дорогой папа» и «Смотри, как я».

24 и 25 января с 12.00 до 16.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле на площадке возле Зеленой планеты организованы интерактивные зоны.

При предъявлении студенческого билета студенты могут взять бесплатно коньки на прокат. С 15.00 до 16.00 пройдет «Эстафета на коньках».

В эти же даты в новом Ледовом дворце в Туле можно бесплатно посетить тренажерный зал, а в День студента запланированы массовые катания (на них нужно записаться заранее).

Также по предварительной записи можно будет посетить бассейны в пос. Ленинский и на ул. Степанова в Туле.

Полная афиша мероприятий — в карточках:

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