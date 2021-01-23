Тульский «Арсенал» забил гол после шести матчей «засухи»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» провел контрольный матч на сборах в Турции. Соперником нашей команды стал сербский клуб «Нови Пазар». Единственный гол в игре был забит на 57-й минуте: со штрафного отметился арсеналец Владислав Пантелеев.

Отметим, что последний раз оружейники забивали аж 7 ноября 2020 года — в матче с «Ротором». После этого шесть игр подряд «Арсенал» (пять поединков РПЛ и один на сборах) не мог реализовать моменты.

Кроме того, эта победа стала первой спустя девять матчей (восемь в РПЛ и один — на сборах). Последний раз команда побеждала 18 октября 2020 года в поединке с «Уралом».

состав «арсенала» на матч с «нови пазаром»

Первый тайм: Александр Заруцкий (вратарь из казахстанского клуба), Николай Рассказов, Александр Денисов, Максим Беляев, Артем Сокол, Георги Костадинов, Кингс Кангва, Игорь Коновалов, Юрий Ковалев, Эванс Кангва, Кирилл Панченко.

Второй тайм: Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Гиа Григалава, Игорь Горбатенко, Горан Чаушич, Владислав Пантелеев, Валерий Громыко, Александр Ломовицкий, Сергей Ткачев, Евгений Луценко.