В Тульской области снижается суточный прирост заболевших коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 196 случаев коронавируса, 205 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 099 зараженных ковидом, 24 200 жителя Тульской области вылечились, 932 умерли.

В российских регионах ситуация с коронавирусом следующая: