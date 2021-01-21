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В Тульской области снижается суточный прирост заболевших коронавирусом

В Тульской области снижается суточный прирост заболевших коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 196 случаев коронавируса, 205 человек выздоровели, семь скончались. 

Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 099 зараженных ковидом, 24 200 жителя Тульской области вылечились, 932 умерли.

В российских регионах ситуация с коронавирусом следующая:

Сюжет: Коронавирус
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