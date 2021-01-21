В Тульской области снижается суточный прирост заболевших коронавирусом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки зафиксировано 196 случаев коронавируса, 205 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 099 зараженных ковидом, 24 200 жителя Тульской области вылечились, 932 умерли.
В российских регионах ситуация с коронавирусом следующая:
сегодня, в 13:27, 14 398 0
Жалобы туляков на медиков, вакцинация от ковида в ТЦ: о чем говорили на совещании главврачей с губернатором
вчера, в 17:33, 111 3830 -4
вчера, в 11:12, 24 4423 -1
19 января, в 11:16, 23 3470 1
Другие статьи по темам
Место