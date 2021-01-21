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Под Тулой росгвардейцы задержали «убийц» егеря
Фото пресс-службы Росгвардии.

Под Тулой росгвардейцы задержали «убийц» егеря

Так сотрудники спецподразделения ОМОН совершенствовали профессиональные навыки в ходе проведения тактико-специального занятия.

Спецназовцы отработали разведывательно-поисковые действия, изучили методику и способы скрытного передвижения на лыжах, тактические действия по поиску и нейтрализации условных вооружённых преступников в лесистой местности, а также элементы экстремального вождения высокопроходимой техники.

По легенде учений браконьеры на снегоходе были обнаружены сотрудником охотхозяйства. Убив егеря, злоумышленники скрылись.

Разведывательная группа на лыжах начала поиск условных преступников, а потом вступила с ними в бой. Браконьеры попытались скрыться, но их настигла спецгруппа преследования на снегоходе. Выполняя элементы экстремального вождения, бойцы спецподразделения догнали транспортное средство условного противника и вступили в огневой контакт. Условные преступники были нейтрализованы.

Тренировка спецподразделения регионального Управления Росгвардии проходила в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Справка

Подразделениями специального назначения в 2020 году выполнено более 800 заданий. Задержано 29 граждан за совершение преступлений и 290 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, различные виды боеприпасов, взрывчатые и наркотические вещества.

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В Тульской области росгвардейцы задержали «убийц» егеря, Фото: 1
В Тульской области росгвардейцы задержали «убийц» егеря, Фото: 2
В Тульской области росгвардейцы задержали «убийц» егеря, Фото: 3
В Тульской области росгвардейцы задержали «убийц» егеря, Фото: 4
В Тульской области росгвардейцы задержали «убийц» егеря, Фото: 5
В Тульской области росгвардейцы задержали «убийц» егеря, Фото: 6
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