Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Францией увеличился до 30,9 млн долларов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 января Тульскую область посетил президент института Шуазель, французский экономист и политик, кавалер Ордена Почетного легиона Паскаль Лоро. Институт Шуазель — это независимый аналитический центр, занимающийся анализом современных стратегических проблем и международных экономических вопросов.



2021 год объявлен перекрестным годом регионального сотрудничества между Россией и Францией. Цель визита Паскаля Лоро — развитие всестороннего взаимодействия с Тульской областью.

Почетному гостю презентовали инвестиционный, экспортный, культурный и туристический потенциалы Тульской области. Представили предложения по сотрудничеству в промышленной, торговой и научной сфере.

- Мы видим большой потенциал в развитии межрегиональных связей. Правительство Тульской области уделяет серьезное внимание увеличению двустороннего товарооборота. В регионе успешно работают французские компании. Так, Lactalis — лидер по производству сыров во Франции — открыла завод сыров в Тульской области в 2010 году. С 2003 года Узловский дрожжевой завод вошел в состав предприятий группы Lesaffre — ведущей компании по дрожжевым технологиям в мире. А 29 декабря 2020 губернатор Алексей Дюмин провел Invest-Day, на котором компания подписала соглашение о расширении производственных линий на сумму 400 млн рублей, — подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин.

По его словам, за январь-ноябрь 2020 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и Францией составил 30,9 млн долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,94%.

- Взаимодействие Франции и нашего региона очень перспективно. Тульская область готова представить самый широкий спектр возможностей для французского бизнеса в самых разных отраслях экономики: от реализации совместных инвестиционных проектов до торговли и обмена туристами», — подчеркнул Григорий Лаврухин.