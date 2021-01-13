Что происходит с 18-м автобусом: туляки недовольны изменениями

Фото из архива Myslo.

Жители Тулы возмущены снижением количества единиц транспорта и его габаритами на одном из главных автобусных маршрутов.

С начала 2021 года в Туле начали действовать новые контракты на обслуживание муниципальных маршрутов общественного транспорта. Они были заключены по итогам аукционов, состоявшихся в течение декабря. По итогам торгов на некоторых маршрутах сменились перевозчики.

В их числе — № 18, 3 и 38, разыгранные единым лотом. Победителем торгов стал МУП «Тулгорэлектротранс». С ним на полгода заключен контракт на обслуживание этих трех маршрутов. Стоимость контракта — 51 557 277,96 руб.

За эти деньги «Тулгорэлектротранс» должен ежедневно выпускать на маршруты:

№ 3 — 5 больших автобусов,

№ 38 — 5 больших автобусов,

№ 18 — 11 автобусов большой вместимости и 11 средних.

Но именно к 18-му маршруту у туляков с начала года появилось много нареканий. В техзадании к контракту указано, что подрядчик обязан выпускать автобусы на маршрут, чередуя в течение дня транспорт средней и большой вместимости.

Но сейчас на маршрут выходят только автобусы большой вместимости (во всяком случае, об этом говорят туляки).

При этом их количества явно не достаточно, чтобы закрыть потребность населения.

«Кому же пришла в голову светлая мысль убрать ПАЗы с 18 маршрута? Теперь в час пик уехать в центр и обратно, вообще нереально. Огромные толпы на остановках. В частности: Степанова, Ложевая, Калинина, Океан. Маршруток очень мало, они как правило нагружаются на конечных остановках и дальше просто идут без остановок. Да, наверное, большие автобусы удобны для отдельных категорий граждан. Так можно добавить несколько автобусов, не отменяя при этом другие? Этим решением вернули транспортное обеспечение советских времен, когда автобусы штурмом брали. Если Вы ответите, что автобусов достаточное количество, то попробуйте в час пик на нем проехать, а перед этим сесть в него», — написал туляк на форуме правительства Тульской области.

И это не единичная жалоба. Многие в соцсетях подтверждают, что после смены перевозчика качество транспортного обслуживания снизилось. В прошлом году на 18-м маршруте работало ООО «Тульские автобусные линии». Сумма контракта составляла 58 175 500 рубля. За эти деньги также в течение полугода он обслуживал три маршрута: № 175, 16 и 18.

на № 16 выходило 8 единиц транспорта,

на № 175 — одна,

на № 18 — 27 единиц.

По километражу техзадания контрактов почти одинаковы — 1 275 539,6 км сейчас и 1 271 699 км в прошлом полугодии. Однако, как показывают отзывы туляков, качество предоставления услуг значительно разнится.

Myslo обратилось в администрацию города за комментарием по данной проблеме.

Кстати, в прошлом году туляки в соцсетях поднимали вопрос об исчезновении с 18-го маршрута низкопольных автобусов большой вместимости марки «НефАЗ». Жители Пролетарского округа подчеркивают, что мест в таких автобусах крайне мало, особенно для маломобильных граждан, мам с колясками, пассажиров с багажом и т. д.

Тулячка Татьяна Филина отметила: