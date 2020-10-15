новости
новости
Регистрация
Жители Пролетарского округа Тулы: куда пропали большие автобусы 18-го маршрута?
Фото из группы «ВКонтакте» «Т а к и ж и в е м».

Жители Пролетарского округа Тулы: куда пропали большие автобусы 18-го маршрута?

Пролетарцы подчеркивают, что мест в новых автобусах крайне мало, особенно для маломобильных граждан, мам с колясками, пассажиров с багажом и т. д.

В соцсетях туляки на днях подняли вопрос об исчезновении с 18-го маршрута низкопольных автобусов большой вместимости. 

Ранее эта ниша была представлена автобусами марки «НефАЗ», теперь же маршрут в основном обслуживается более компактными ПАЗами. Жители Пролетарского округа подчеркивают, что мест в таких автобусах крайне мало, особенно для маломобильных граждан, мам с колясками, пассажиров с багажом и т.д.

Тулячка Татьяна Филина отметила: 

«Очень не хватает их [вместительных автобусов] утром... Особенно грустно, когда видишь практически пустой 24-й и понимаешь, что вам не по пути».

И ведь действительно каждое утро жители Пролетарского округа вынуждены добираться до центра города в переполненном транспорте, в который маломобильные граждане просто не смогут физически зайти. Если вдруг родителям необходимо доехать с ребенком в детской коляске до больницы или по каким-то другим делам, то им придется долго ждать автобус с пустой задней площадкой.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщили, что «классность транспортных средств, осуществляющих работу на маршрутах регулярных перевозок города Тулы, определяется с учетом сложившихся пассажиропотоков, дорожно-транспортной обстановки улично-дорожной сети». 

Перевозки по автобусному маршруту №18 осуществляются ООО «ТАЛ» в рамках заключенного муниципального контракта. Согласно его условиям:

подрядчик должен использовать транспортные средства с необходимым оборудованием и техническими характеристиками, позволяющими перевозку, в том числе, маломобильных групп населения.

«В настоящее время на автобусном маршруте №18 осуществляют перевозки 27 автобусов марки ПАЗ 320435-04 VECTORNEXT, которые оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Автобусы, рассчитанные на 52 пассажира, оснащены задней низкопольной площадкой, более широкой 2-створчатой дверью и механической аппарелью для доступа пассажира в кресле-коляске, а также выдвижной подножкой для доступа пассажиров приоритетной категории. Все автобусы оснащены системой «ГЛОНАСС», тахографами учета рабочего времени, системой безналичной оплаты проезда», – уточнили в управлении.

Возможно, те, кто определял доступность данного вида транспорта, сами утром ни разу не добирались до работы на новеньких белоснежных ПАЗах. 

А как вы оцениваете оснащение общественного транспорта? Что бы хотели изменить или сохранить? Пишите в комментариях!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:30 +5
Другие статьи по темам
Событие
городские автобусыобщественный транспорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Облава в Туле: в зареченском кафе задержаны 16 нелегалов
Облава в Туле: в зареченском кафе задержаны 16 нелегалов
В Тульской области «похоронили» живую пенсионерку
В Тульской области «похоронили» живую пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.