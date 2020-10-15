Жители Пролетарского округа Тулы: куда пропали большие автобусы 18-го маршрута?

«Очень не хватает их [вместительных автобусов] утром... Особенно грустно, когда видишь практически пустой 24-й и понимаешь, что вам не по пути».

И ведь действительно каждое утро жители Пролетарского округа вынуждены добираться до центра города в переполненном транспорте, в который маломобильные граждане просто не смогут физически зайти. Если вдруг родителям необходимо доехать с ребенком в детской коляске до больницы или по каким-то другим делам, то им придется долго ждать автобус с пустой задней площадкой.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщили, что «классность транспортных средств, осуществляющих работу на маршрутах регулярных перевозок города Тулы, определяется с учетом сложившихся пассажиропотоков, дорожно-транспортной обстановки улично-дорожной сети».

Перевозки по автобусному маршруту №18 осуществляются ООО «ТАЛ» в рамках заключенного муниципального контракта. Согласно его условиям:

подрядчик должен использовать транспортные средства с необходимым оборудованием и техническими характеристиками, позволяющими перевозку, в том числе, маломобильных групп населения.

«В настоящее время на автобусном маршруте №18 осуществляют перевозки 27 автобусов марки ПАЗ 320435-04 VECTORNEXT, которые оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Автобусы, рассчитанные на 52 пассажира, оснащены задней низкопольной площадкой, более широкой 2-створчатой дверью и механической аппарелью для доступа пассажира в кресле-коляске, а также выдвижной подножкой для доступа пассажиров приоритетной категории. Все автобусы оснащены системой «ГЛОНАСС», тахографами учета рабочего времени, системой безналичной оплаты проезда», – уточнили в управлении.