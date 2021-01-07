В Туле изменена схема движения автобуса № 5

Фото из архива Myslo.

Об этом напомнили в городской администрации.

С 1 января 2021 г. автобусы маршрута № 5 «Областной роддом — мкр. Левобережный» осуществляют движение по измененной схеме:

2-й пр. Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная -ул. Рязанская- Восточный обвод — мкр. Левобережный.

Из схемы движения данного маршрута был исключен проезд по ул. Хворостухина, ул. Майской, ул. Бондаренко, ул. Кирова, участку ул. Кутузова в связи с многочисленными обращениями жителей, пользующихся автобусным маршрутом № 5, с жалобами на длительное время в пути при осуществлении поездки с ост. «Областной роддом» в сторону центральной части города и в обратном направлении.

С целью компенсации проезда по исключенному участку, были приняты меры по организации проезда автобусов маршрута № 138 «Стадион Металлург — дер. Высокое» по ул. Хворостухина. Данный маршрут осуществляет работу с предоставлением льгот на оплату проезда.