«Аллилуйя»: тульские росгвардейцы сняли рождественский клип

Кадр из видео пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тульской области подготовили для земляков рождественский музыкальный подарок. Солисты военного оркестра Росгвардии и дети росгвардейцев исполнили российскую кавер-версию знаменитой песни Леонардо Коэна «Аллилуйя».

Съемки клипа проходили в городском пространстве «Искра». В них приняли участие росгвардейцы, ставшие победителями регионального этапа международного культурно-спортивного фестиваля «Открытая Росгвардия».