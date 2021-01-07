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«Аллилуйя»: тульские росгвардейцы сняли рождественский клип
Кадр из видео пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области

«Аллилуйя»: тульские росгвардейцы сняли рождественский клип

Силовики исполнили русскоязычную версию легендарной песни Леонардо Коэна.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тульской области подготовили для земляков рождественский музыкальный подарок. Солисты военного оркестра Росгвардии и дети росгвардейцев исполнили российскую кавер-версию знаменитой песни Леонардо Коэна «Аллилуйя».

Съемки клипа проходили в городском пространстве «Искра». В них приняли участие росгвардейцы, ставшие победителями регионального этапа международного культурно-спортивного фестиваля «Открытая Росгвардия».

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