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Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты: фото

Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты: фото

6 января в разных регионах нашей страны состоялась всероссийская зимняя фиеста «Яблоки на снегу».

В шестнадцатый раз разноцветные шары, сверху действительно напоминающие яблоки, поднялись в российское небо. Этим праздничным полетом отечественные воздухоплаватели по традиции открыли новый сезон.

Красивый полет и «Дед Мороз» в корзине теплового аэростата в исполнении пилота Олега Жохова порадовали туляков накануне светлого праздника Рождества Христова.

 

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Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 1
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 2
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 3
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 4
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 5
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 6
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 7
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 8
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 9
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 10
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 11
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 12
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 13
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 14
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 15
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 16
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 17
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 18
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 19
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 20
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 21
Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты, Фото: 22
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