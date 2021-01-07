Накануне Рождества над Тулой пролетели аэростаты: фото

В шестнадцатый раз разноцветные шары, сверху действительно напоминающие яблоки, поднялись в российское небо. Этим праздничным полетом отечественные воздухоплаватели по традиции открыли новый сезон.

Красивый полет и «Дед Мороз» в корзине теплового аэростата в исполнении пилота Олега Жохова порадовали туляков накануне светлого праздника Рождества Христова.