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«Я живой, братцы!»: 5 историй людей, которым реально повезло в 2020 году
Фото из архива Myslo.

«Я живой, братцы!»: 5 историй людей, которым реально повезло в 2020 году

Myslo вспомнил туляков, для которых ушедший год был вовсе не плох: они остались живы экстремальных ситуациях.

 

разрази меня гром!

Самым ярким (в прямом и переносном смысле) случаем стала дерзкая молния, ударившая жителя Чернского района Николая Митряева. Напомним вкратце историю.

2 июня Николай шел устраиваться на работу в «Мираторг» и по пути его ударила молния. Сначала пробно — уколола пальцы, просочившись через рукоятку зонта. И когда поняла, что Николай упорно идет в «Мираторг», треснула уже основательно. Николай упал на землю.

- Жгло грудь, ноги отнялись — не двигались! Перед глазами круги пошли, искорки.
 
В больнице, куда Колю отвезли на скорой, врач сразу сказал: «Повезло тебе, парень, в рубашке родился!»
 
А работу себе Коля нашел другую.
 
Фото, видео — тут.
 
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Выжил после удара молнии, Фото: 1
Выжил после удара молнии, Фото: 2
Выжил после удара молнии, Фото: 3
Выжил после удара молнии, Фото: 4
Выжил после удара молнии, Фото: 5
Выжил после удара молнии, Фото: 6
Выжил после удара молнии, Фото: 7
Выжил после удара молнии, Фото: 8
Выжил после удара молнии, Фото: 9
Выжил после удара молнии, Фото: 10
Выжил после удара молнии, Фото: 11
Выжил после удара молнии, Фото: 12
Выжил после удара молнии, Фото: 13
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Выжил после удара молнии, Фото: 15
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безумный автомобиль

Жительнице Узловой и ее ребенку посчастливилось избежать удара потерявшего управление автомобиля. ЧП случилось 4 ноября в Узловой на улице Беклемищева. Водитель Toyota Avensis решил обогнать по встречке «Газель», зацепил его и вылетел с проезжей части.

Выехать на тротуар ему помешал припаркованный Nissan.

машины летели прямо в пешеходов!

Еще одно ДТП, в котором пешеходу посчастливилось остаться целыми и невредимыми, произошло 18 января на пересечении Октябрьской и Арсенальной в Туле. Ford и Mitsubishi сталкиваются на перекрестке и летят на тротуар, прямо в стоящего там пешехода. Ему чудом удалось отскочить в сторону.

Лучше всяких слов:

газовщик по призванию

19 февраля в квартире на улице Пархоменко в Туле рванул газ. Хозяин квартиры решил самостоятельно заменить шланг, соединяющий газовую трубу с газовой плитой. И что-то пошло не так: шланг слетел, а заполнивший кухню газ рванул от запальника газовой колонки.

Газовщик-самоучка чудом остался жив. Но газ ему временно перекрыли.

своевременный матрас

14 июня в Щекино на улице Советской с балкона третьего этажа рухнул мужчина. Он облокотился на ограждение, оно неожиданно отвалилось и упало. Но чудо: почти как как рояль в кустах, под балконом оказался матрас! Мужчина упал прямо на него, поэтому травмы оказались не столь значительными — ушиб грудной клетки.

 

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