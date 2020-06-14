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В Щекино мужчина рухнул вместе с балконом с третьего этажа

В Щекино мужчина рухнул вместе с балконом с третьего этажа

Пострадавший госпитализирован.

ЧП произошло сегодня, 14 июня, в Щекино на улице Советской, 29. Живущий в квартире на третьем этаже 31-летний мужчина вышел на балкон и облокотился на ограждение. Но оно неожиданно отвалилось и упало, а за ним и сам мужчина, сообщает «Первый Тульский».

Мужчине по-настоящему повезло, он упал на матрас, лежавший под окнами дома, поэтому травмы оказались не столь значительными. С ушибом грудной клетки он был доставлен в больницу. 

Для Щекинского района это уже не первый подобный случай. В 2017 году в пос. Первомайский на третьем этаже рухнула балконная плита. На нем в тот момент находились трое молодых людей.  Всех троих на скорой доставили в больницу. Подробнее об этом здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:00 +6
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Тульская областьЩекино

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