В Щекино мужчина рухнул вместе с балконом с третьего этажа

ЧП произошло сегодня, 14 июня, в Щекино на улице Советской, 29. Живущий в квартире на третьем этаже 31-летний мужчина вышел на балкон и облокотился на ограждение. Но оно неожиданно отвалилось и упало, а за ним и сам мужчина, сообщает «Первый Тульский».

Мужчине по-настоящему повезло, он упал на матрас, лежавший под окнами дома, поэтому травмы оказались не столь значительными. С ушибом грудной клетки он был доставлен в больницу.

Для Щекинского района это уже не первый подобный случай. В 2017 году в пос. Первомайский на третьем этаже рухнула балконная плита. На нем в тот момент находились трое молодых людей. Всех троих на скорой доставили в больницу. Подробнее об этом здесь.