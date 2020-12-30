Что читали на Myslo в 2020 году
Мы собрали самые популярные новости на нашем портале за 12 месяцев.
Карта года
Естественно, топовой темой в 2020 году был коронавирус. Поэтому самой просматриваемой публикацией минувшего года стала именно эта новость – она набрала более 282 тысяч просмотров.
По каким адресам в Туле и области есть коронавирус: интерактивная карта
Также значительное количество просмотров у новостей про цифровые пропуска: у этой – более 145 тысяч просмотров, а у этой — более 110 тысяч.
Электромобиль для Тулы, впрочем, как и для многих других городов, еще в диковинку. Однако Валентин Лабзин уверен, что именно за этими автомобилями будущее. Новость про Tesla набрала более 196 тысяч просмотров на Myslo.
Владелец первого в Туле электромобиля Tesla рассказал, почему теперь не хочет ездить на других машинах
В одном из интернет-пабликов появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больнице, — одна из медсестёр пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника, и началось… 116 тысяч просмотров.
В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
25 июня 2020 года в Бородинском пропала школьница. Тело девочки нашли спустя несколько дней и в тот же вечер задержали главного подозреваемого. В настоящее время этого человека судят, ему грозит пожизненное лишение свободы. 100 тысяч просмотров.
Стали известны подробности убийства 13-летней девочки
Вечером 8 июля в Туле прошёл штормовой ливень с грозой и градом. Непогода бушевала всего несколько минут, но их хватило с лихвой — например, многострадальный Красноармейский проспект в очередной раз утонул. 86 тысяч просмотров.
Последствия ливня в Туле: оперативный фоторепортаж
В июне указом губернатора в Тульской области были сняты ограничения на работу официальных зон отдыха и пляжей. Впрочем, туляки не сильно заморачивались запретами. Например, в День России, который выдался жарким, все мало-мальски пригодные для купания и отдыха водоемы были оккупированы — яблоку негде было упасть. Народ купался и загорал, невзирая на рейды полиции и угрозу штрафа. И активно делился своими фотографиями в соцсетях. 78 тысяч просмотров.
15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области
В общей сложности на участке длиной примерно в километр столкнулись два десятка транспортных средств. Причиной аварии стал автомобиль «Газель», который вытаскивал из кювета на проезжую часть «Шкоду». В связи с этим произошел ряд ДТП. Неблагоприятные погодные условия тоже сыграли свою роль в этом происшествии. 77 тысяч просмотров.
Массовое ДТП на трассе М-2 «Крым»: репортаж
11 октября после почти недельных поисков наконец-то отыскали 15-летнюю богородицкую школьницу. Девочку нашли в Нижегородской области, вместе с ней был 23-летний мужчина. По нашей информации, первые три дня они скрывались у родственников парня в Тульской области, после чего решили отправиться в Казань. 73 тысячи просмотров.
Пропавшую в Богородицке девочку нашли в Нижегородской области
Тулячка Ева Бергер, снискавшая неоднозначную славу благодаря съёмкам в фильмах оригинального жанра, записала видеоролик, посвященный экономическим трудностям, вызванным пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. 71 тысяча просмотров.