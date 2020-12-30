Что читали на Myslo в 2020 году

Карта года

Естественно, топовой темой в 2020 году был коронавирус. Поэтому самой просматриваемой публикацией минувшего года стала именно эта новость – она набрала более 282 тысяч просмотров.

Также значительное количество просмотров у новостей про цифровые пропуска: у этой – более 145 тысяч просмотров, а у этой — более 110 тысяч.

автомобиль года

Электромобиль для Тулы, впрочем, как и для многих других городов, еще в диковинку. Однако Валентин Лабзин уверен, что именно за этими автомобилями будущее. Новость про Tesla набрала более 196 тысяч просмотров на Myslo.

образ года В одном из интернет-пабликов появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больнице, — одна из медсестёр пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника, и началось… 116 тысяч просмотров.

Трагедия года 25 июня 2020 года в Бородинском пропала школьница. Тело девочки нашли спустя несколько дней и в тот же вечер задержали главного подозреваемого. В настоящее время этого человека судят, ему грозит пожизненное лишение свободы. 100 тысяч просмотров. Стали известны подробности убийства 13-летней девочки

Ливень года Вечером 8 июля в Туле прошёл штормовой ливень с грозой и градом. Непогода бушевала всего несколько минут, но их хватило с лихвой — например, многострадальный Красноармейский проспект в очередной раз утонул. 86 тысяч просмотров. Последствия ливня в Туле: оперативный фоторепортаж Отдых года В июне указом губернатора в Тульской области были сняты ограничения на работу официальных зон отдыха и пляжей. Впрочем, туляки не сильно заморачивались запретами. Например, в День России, который выдался жарким, все мало-мальски пригодные для купания и отдыха водоемы были оккупированы — яблоку негде было упасть. Народ купался и загорал, невзирая на рейды полиции и угрозу штрафа. И активно делился своими фотографиями в соцсетях. 78 тысяч просмотров. 15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области Массовое ДТП года В общей сложности на участке длиной примерно в километр столкнулись два десятка транспортных средств. Причиной аварии стал автомобиль «Газель», который вытаскивал из кювета на проезжую часть «Шкоду». В связи с этим произошел ряд ДТП. Неблагоприятные погодные условия тоже сыграли свою роль в этом происшествии. 77 тысяч просмотров. Массовое ДТП на трассе М-2 «Крым»: репортаж Путешествие года 11 октября после почти недельных поисков наконец-то отыскали 15-летнюю богородицкую школьницу. Девочку нашли в Нижегородской области, вместе с ней был 23-летний мужчина. По нашей информации, первые три дня они скрывались у родственников парня в Тульской области, после чего решили отправиться в Казань. 73 тысячи просмотров. Пропавшую в Богородицке девочку нашли в Нижегородской области карьера года Тулячка Ева Бергер, снискавшая неоднозначную славу благодаря съёмкам в фильмах оригинального жанра, записала видеоролик, посвященный экономическим трудностям, вызванным пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. 71 тысяча просмотров. Тульская порноактриса Ева Бергер стала политическим блогером

мероприятие года

При проведении парада были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Посмотреть парад на главной площади города смогли 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Их разместили на специально оборудованных трибунах, обеспечены полным и непрерывным медицинским сопровождением. 67 тысяч просмотров.