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Топ-10 самых интересных спортивных турниров в 2020 году
Фото из архива Myslo.

Топ-10 самых интересных спортивных турниров в 2020 году

Из-за пандемии было не так много крупных спортивных событий. В нашей подборке – самые интересные соревнования, которые прошли в Тульской области.

волейбол

Впервые в регионе состоялся международный турнир — Кубок губернатора Тульской области по волейболу. За главный приз соревнований боролись четыре женских команды: «Тулица», «Протон-Саратов» (Саратов), «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Минчанка» (Минск).

Победительницей турнира стала команда из Саратова — «Протон». Наша «Тулица» завоевала серебряные медали.

К слову, это было еще доковидное время, и соревнования проходили при заполненных трибунах в манеже «Арсенала».

лыжня

Тула приняла «Лыжню России» в то время, когда во многих городах эти старты были вынуждены отменить. В соревнованиях поучаствовали около двух тысяч человек.

Правда, у нас была небольшая проблема — снега прошлой зимой почти не было. Но организаторы сумели сохранить снежный ковер на лыжной базе «Веденино», что на Косой Горе. В итоге к нам приехали спортсмены практически со всех близлежащих регионов.

конькобежный спорт

На искусственном катке ледового стадиона «Заречье» в Туле прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей — 2020».

На лед вышли около 300 человек. Самому младшему участнику в Туле было 7 лет, а самому старшему — 64 года.

день физкультурника

8 августа на центральном стадионе «Арсенал» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню.

В рамках праздника прошел целый ряд соревнований — по беговелам, настольному теннису, шахматам и шашкам, самбо, греко-римской борьбе, фехтованию, мини-футболу, скандинавской ходьбе и многим другим дисциплинам.

полумарафон «забег.рф»

IV Тульский полумарафон стал частью всероссийского — наша область присоединилась к большому спортивному празднику, который устроили в 85 регионах России. Полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил бегунов со всей страны. Правда, в некоторых городах он прошел в формате онлайн — не позволила эпидситуация.

В Туле это спортивное событие стало долгожданным — самое массовое мероприятие с момента прихода коронавируса в наш регион. Поучаствовать в забеге в оружейную столицу съехались бегуны со всех уголков России — от Москвы до Ханты-Мансийска, от Калуги и до Челябинска.

Было очень много участников — более 1000 человек!

гонка героев

В этом году «Гонка героев» — одно из немногих событий, которое состоялось в запланированную дату. Из-за коронавируса многие массовые соревнования в стране перенеслись на 2021 год или отменились вовсе. Тульской «Гонке» повезло — эпидобстановка позволила провести турнир, как и намечалось, 5 сентября.

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Гонка героев-2020, Фото: 154
Гонка героев-2020, Фото: 155
Гонка героев-2020, Фото: 156
Гонка героев-2020, Фото: 157
Гонка героев-2020, Фото: 158
Гонка героев-2020, Фото: 159
Гонка героев-2020, Фото: 160
Гонка героев-2020, Фото: 161
Гонка героев-2020, Фото: 162
Гонка героев-2020, Фото: 163
Гонка героев-2020, Фото: 164
Гонка героев-2020, Фото: 165
Гонка героев-2020, Фото: 166
Гонка героев-2020, Фото: 167
Гонка героев-2020, Фото: 168
Гонка героев-2020, Фото: 169
Гонка героев-2020, Фото: 170
Гонка героев-2020, Фото: 171
Гонка героев-2020, Фото: 172
Гонка героев-2020, Фото: 173
Гонка героев-2020, Фото: 174
Гонка героев-2020, Фото: 175
Гонка героев-2020, Фото: 176
Гонка героев-2020, Фото: 177
Гонка героев-2020, Фото: 178
Гонка героев-2020, Фото: 179
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Гонка героев-2020, Фото: 181
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Гонка героев-2020, Фото: 184
Гонка героев-2020, Фото: 185
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Гонка героев-2020, Фото: 190
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В поселок Некрасово съехались участники не только из нашего региона, но и из соседних — Москвы, Московской, Орловской, Брянской, Липецкой, Калужской областей, были ребята и из Челябинска. В общей сложности, в «гонке» участвовали около 1100 человек.

хоккей

В тульском Ледовом дворце прошел Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд. Это первый турнир, который принимала новая арена. Открытие было громким!

В соревнованиях участвовали восемь команд. Тульскую область представила «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» из Новомосковска.

Победителем стал мытищинский «Атлант», а наша команда завоевала серебро.

богатырский турнир

Богатырский турнир «Сила Тулы» традиционно проводится в День города. Из-за пандемии в этот раз количество участников было решено сократить до 12. Из них пятеро — это очаровательные женщины.

Помериться богатырской силой приехали ребята из Орла, Богородицка, Новомосковска, Ельца и Тулы.

Большой фоторепортаж с соревнований тут.

Gran Fondo Russia

Впервые в Тульской области состоялся заключительный этап гонки Gran Fondo Russia. В заезде приняли участие не только любители, но и профессиональные спортсмены.

Около 600 велосипедистов стартовали на дистанции в 35, 70 и 105 километров — маршрут был проложен по трассе Тула — Белев и закольцован.

мистер и мисс тула

Тульская область — одна из немногих, где в 2020 году удалось провести чемпионат по бодибилдингу. Во многих регионах России турнир отменили — не позволила эпидемиологическая обстановка.

«Мистер и Мисс Тула» — традиционные соревнования, которые состоялись в оружейной столице уже в 34-й раз. На соревнования приехали 23 спортсмена — из Тульской, Тамбовской, Курской, Тверской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Нижнего Новгорода и Калуги.

Фоторепортаж с турнира — здесь.

Сюжет: Итоги года - 2020
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вчера, в 09:50, 43 7043 11
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +1
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