В Тульском музее изобразительных искусств показали «Рождественскую историю»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 января в Тульском музее изобразительных искусств в рамках марафона «НеоБЫКновенновенный Новый год» состоялось театрализованное занятие для взрослых и детей «Рождественская история». Оно было посвящено предстоящему празднику Рождества.

Музейный театр теней оживил историю, случившуюся более двух тысяч лет назад, и показал спектакль, созданный по мотивам традиционных вертепных представлений, которые проходили в России и Европе в рождественские дни.

Спектакль посетила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она напомнила, что уже в этом году по инициативе губернатора Алексея Дюмина начнется строительство музейного фондохранилища. Оно позволит не только сохранить фонды музея, но и значительно их расширить, а также создать новые выставочные площади.

Во время зимних каникул ТМИИ подготовлены музейные занятия, новогодний квест, а также тематические экскурсии для взрослых и детей. Подробная программа здесь.