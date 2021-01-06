В Тульском музее изобразительных искусств показали «Рождественскую историю»
Музейный театр теней показал спектакль, созданный по мотивам традиционных вертепных представлений.
5 января в Тульском музее изобразительных искусств в рамках марафона «НеоБЫКновенновенный Новый год» состоялось театрализованное занятие для взрослых и детей «Рождественская история». Оно было посвящено предстоящему празднику Рождества.
Музейный театр теней оживил историю, случившуюся более двух тысяч лет назад, и показал спектакль, созданный по мотивам традиционных вертепных представлений, которые проходили в России и Европе в рождественские дни.
Спектакль посетила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она напомнила, что уже в этом году по инициативе губернатора Алексея Дюмина начнется строительство музейного фондохранилища. Оно позволит не только сохранить фонды музея, но и значительно их расширить, а также создать новые выставочные площади.
Во время зимних каникул ТМИИ подготовлены музейные занятия, новогодний квест, а также тематические экскурсии для взрослых и детей. Подробная программа здесь.