Хлопок газа в квартире на Пархоменко: жилец чудом остался жив
По предварительным данным, мужчина решил самостоятельно заменить газовый шланг и спровоцировал пожар.
Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 19 февраля в доме № 40 по ул. Пархоменко в Туле произошел пожар. По предварительной информации, житель одной из квартир на 4 этаже решил самостоятельно заменить шланг, соединяющий газовую трубу с газовой плитой.
В ходе работ шланг сорвался с трубы, из него начал выходить газ, а незадачливый мастер случайно нажал кнопку розжига на одной из конфорок. Заполнивший кухню газ воспламенился и повредил кухонную мебель.
В момент происшествия в квартире находились мужчина и женщина. К счастью, никто не пострадал. Пока газовщики устраняли последствия происшествия, спасателям пришлось эвакуировать жильцов подъезда, в том числе нескольких детей и 94-летнюю пенсионерку.
На месте работают сотрудники «Тулагоргаза», причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Отметим, что проводить все работы с газовым оборудованием должны специалисты газовой службы.
Обновлено в 22:58. Добавлен официальный комментарий АО «Тулагоргаз»