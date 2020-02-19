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Хлопок газа в квартире на Пархоменко: жилец чудом остался жив

Хлопок газа в квартире на Пархоменко: жилец чудом остался жив

По предварительным данным, мужчина решил самостоятельно заменить газовый шланг и спровоцировал пожар.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 19 февраля в доме № 40 по ул. Пархоменко в Туле произошел пожар. По предварительной информации, житель одной из квартир на 4 этаже решил самостоятельно заменить шланг, соединяющий газовую трубу с газовой плитой.

В ходе работ шланг сорвался с трубы, из него начал выходить газ, а незадачливый мастер случайно нажал кнопку розжига на одной из конфорок. Заполнивший кухню газ воспламенился и повредил кухонную мебель.

В момент происшествия в квартире находились мужчина и женщина. К счастью, никто не пострадал. Пока газовщики устраняли последствия происшествия, спасателям пришлось эвакуировать жильцов подъезда, в том числе нескольких детей и 94-летнюю пенсионерку.

На месте работают сотрудники «Тулагоргаза», причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Отметим, что проводить все работы с газовым оборудованием должны специалисты газовой службы.

Как сообщили Myslo в пресс-службе АО «Тулагоргаз», заявка в Центральную аварийно-диспетчерскую службу поступила 19 февраля, в 20.58. Оперативно прибыв на место, бригада ЦАДС провела осмотр газового оборудования.
 
«В ходе осмотра выяснилось, что в квартире 50 собственник самостоятельно произвел замену газового крана перед газовой плитой. При этом призошло возгорание от запальника газовой колонки. До приезда аварийной бригады был перекрыт газ на общем стояке на 10 квартир. В настоящее время газоснабжение в квартирах восстановлено, в квартире 50 в целях безопасности газовое оборудование отключено путем установки заглушки», - отметила советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Галина Кузина.

 

Обновлено в 22:58. Добавлен официальный комментарий АО «Тулагоргаз»

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Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 1
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 2
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 3
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 4
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 5
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 6
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 7
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 8
Пожар на ул. Пархоменко в Туле, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:10 +2
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