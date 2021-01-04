Загадочное свечение, монолит в Кондуках и кресты в Щегловке: что удивило туляков в 2020 году

Фото из архива Myslo.

Собрали подборку удивительных явлений ушедшего года, о которых судачили. Спойлер: все загадки раскрыты!

январская гроза

Жителей Тульской области удивила гроза в январе. Неожиданное природное явление пришло в южные районы области год назад, вместе с метелью. Жители Ефремова, Новомосковска, а также Воловского района 25 января 2020 года стали свидетелями грозы. Такое редкое явление в ЦФО бывает раз в 5−10 лет.

таинственные кресты

Прошлым летом в Щегловской засеке собиравшая черемшу тулячка нашла оккультную поляну, явно предназначенную для совершения обрядов. В центре — два креста, один из которых был установлен на холме и возвышался на 10−12 метров. По периметру — зеркала, столики, кострище и огороженная заборчиком елка.

В главном управлении по Пролетарскому округу рассказали: раньше здесь собиралась молодежь, выпивала, проводила какие-то обряды. Кресты и зеркала впоследствии демонтировали, а с молодежью, как водится, провели воспитательную беседу.

тайна монолита

Фото таинственного монолита в Кондуках облетело все СМИ и соцсети. А как иначе? Обелиск из нержавеющей стали был похож на те, что появилялись-исчезали в пустыне штата Юта (США), в Румынии и в Калифорнии (США).

В Кондуках же объект появился очень вовремя - как раз на волне хайпа. Но вирусным этому фото стать не удалось: слишком быстро организаторы (НОЦ ТулаТЕХ) признались в авторстве.