Загадочное свечение, монолит в Кондуках и кресты в Щегловке: что удивило туляков в 2020 году
Собрали подборку удивительных явлений ушедшего года, о которых судачили. Спойлер: все загадки раскрыты!
Жителей Тульской области удивила гроза в январе. Неожиданное природное явление пришло в южные районы области год назад, вместе с метелью. Жители Ефремова, Новомосковска, а также Воловского района 25 января 2020 года стали свидетелями грозы. Такое редкое явление в ЦФО бывает раз в 5−10 лет.
Прошлым летом в Щегловской засеке собиравшая черемшу тулячка нашла оккультную поляну, явно предназначенную для совершения обрядов. В центре — два креста, один из которых был установлен на холме и возвышался на 10−12 метров. По периметру — зеркала, столики, кострище и огороженная заборчиком елка.
В главном управлении по Пролетарскому округу рассказали: раньше здесь собиралась молодежь, выпивала, проводила какие-то обряды. Кресты и зеркала впоследствии демонтировали, а с молодежью, как водится, провели воспитательную беседу.
Туляки долго обсуждали таинственное свечение над городом, желтое, завораживающее! Но все оказалось гораздо прозаичнее: свечение исходит от тепличного комплекса в Щекинском районе.