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Загадочное свечение, монолит в Кондуках и кресты в Щегловке: что удивило туляков в 2020 году
Фото из архива Myslo.

Загадочное свечение, монолит в Кондуках и кресты в Щегловке: что удивило туляков в 2020 году

Собрали подборку удивительных явлений ушедшего года, о которых судачили. Спойлер: все загадки раскрыты!

 

январская гроза

Жителей Тульской области удивила гроза в январе. Неожиданное природное явление пришло в южные районы области год назад, вместе с метелью. Жители Ефремова, Новомосковска, а также Воловского района 25 января 2020 года стали свидетелями грозы. Такое редкое явление в ЦФО бывает раз в 5−10 лет.

таинственные кресты

Прошлым летом в Щегловской засеке собиравшая черемшу тулячка нашла оккультную поляну, явно предназначенную для совершения обрядов. В центре — два креста, один из которых был установлен на холме и возвышался на 10−12 метров. По периметру — зеркала, столики, кострище и огороженная заборчиком елка.

В главном управлении по Пролетарскому округу рассказали: раньше здесь собиралась молодежь, выпивала, проводила какие-то обряды. Кресты и зеркала впоследствии демонтировали, а с молодежью, как водится, провели воспитательную беседу.

тайна монолита
 
Фото таинственного монолита в Кондуках облетело все СМИ и соцсети. А как иначе? Обелиск из нержавеющей стали был похож на те, что появилялись-исчезали в пустыне штата Юта (США), в Румынии и в Калифорнии (США).
В Кондуках же объект появился очень вовремя - как раз на волне хайпа. Но вирусным этому фото стать не удалось: слишком быстро организаторы (НОЦ ТулаТЕХ) признались в авторстве.
 
 
северное сияние по-тульски

Туляки долго обсуждали таинственное свечение над городом, желтое, завораживающее! Но все оказалось гораздо прозаичнее: свечение исходит от тепличного комплекса в Щекинском районе. 

 

Галерея
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 1
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 2
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 3
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 4
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 5
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 6
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 7
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 8
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 9
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 10
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 11
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 12
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 13
Раскрыта тайна загадочного свечения над Тулой, Фото: 14
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