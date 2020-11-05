Женщина и ребенок чудом спаслись от несущегося на них автомобиля – видео

Кадр из видео.

4 ноября в Узловой на улице Беклемищева водитель Toyota Avensis едва не сбил женщину с ребенком. Видео инцидента опубликовали в группе ВКонтакте «Узловая Не слухи». На кадрах видно, как автомобиль решил обогнать по встречке «Газель», зацепил его, а затем не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

От выезда на тротуар его спас припаркованный Nissan. Если бы не это авто, последствия могли быть намного печальнее.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что 41-летний водитель Toyota ранее был лишен права управления транспортным средством.

После этого ДТП мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

К счастью, в аварии никто не пострадал.