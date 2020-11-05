новости
новости
Регистрация
Женщина и ребенок чудом спаслись от несущегося на них автомобиля – видео
Кадр из видео.

Женщина и ребенок чудом спаслись от несущегося на них автомобиля – видео

Помешал припаркованный у тротуара Nissan.

4 ноября в Узловой на улице Беклемищева водитель Toyota Avensis едва не сбил женщину с ребенком. Видео инцидента опубликовали в группе ВКонтакте «Узловая Не слухи». На кадрах видно, как автомобиль решил обогнать по встречке «Газель», зацепил его, а затем не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

От выезда на тротуар его спас припаркованный Nissan. Если бы не это авто, последствия могли быть намного печальнее.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что 41-летний водитель Toyota ранее был лишен права управления транспортным средством.

После этого ДТП мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:20 +8
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
чудом не сбил пешеходовне справился с управлением

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Билеты в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград и Ростов-на-Дону на осенне-зимний период уже в продаже
Билеты в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград и Ростов-на-Дону на осенне-зимний период уже в продаже
Снова антирекорд: в Тульской области 132 новых случая коронавируса
Снова антирекорд: в Тульской области 132 новых случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.