Кадр из видео.
Женщина и ребенок чудом спаслись от несущегося на них автомобиля – видео
Помешал припаркованный у тротуара Nissan.
4 ноября в Узловой на улице Беклемищева водитель Toyota Avensis едва не сбил женщину с ребенком. Видео инцидента опубликовали в группе ВКонтакте «Узловая Не слухи». На кадрах видно, как автомобиль решил обогнать по встречке «Газель», зацепил его, а затем не справился с управлением и вылетел с проезжей части.
От выезда на тротуар его спас припаркованный Nissan. Если бы не это авто, последствия могли быть намного печальнее.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что 41-летний водитель Toyota ранее был лишен права управления транспортным средством.
После этого ДТП мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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