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В Тульской области парень чудом выжил после удара молнии

В Тульской области парень чудом выжил после удара молнии

Разряд вошёл в грудь, прошел через всё тело, оставив отметины-ожоги. Myslo навестил счастливчика.

Этот случай произошел 2 июня. В тот день житель Чернского района 23-летний Николай Митряев шел в отдел кадров местного отделения «Мираторга» — устраиваться на работу.

– Лил дождь, довольно сильный. От шлагбаума до здания метров 300 по бетонке, пространство открытое. Я шел с зонтом, мобильный лежал в кармане. Я держал зонт за ручку, а одним пальцем придерживал металлическое основание. Внезапно сверкнула молния, и у меня между пальцем и трубкой проскочила маленькая искорка.
 

От шлагбаума до офиса около 300 метров по открытому пространству. Молния ударила Николая, когда он был в ста метрах от входа.
 
Мне бы вернуться в машину, но я тогда не придал этому значения.
Вторая молния ударила прямо в меня. Я не сразу понял, что произошло. Вспышка — удар — меня как будто плитой бетонной придавило!
 
Николай упал на землю.
 
– Жгло грудь, ноги отнялись — не двигались! Перед глазами круги пошли, искорки. Мимо шел какой-то человек, я закричал: «Помогите!»
 
Мужчина не сразу сообразил, что случилось, но, разобравшись, позвал на помощь сотрудников «Мираторга».
 
– Меня оттащили в здание, «заземлили», оказали первую помощь, дали горячего чаю и вызвали скорую. Спасибо им огромное, — говорит Николай. — Знаете, говорят, что в такие моменты у человека перед глазами «вся жизнь пролетает». У меня не было «скриншотиков» таких. Но страшно было! Ног не чувствовал, думал, вдруг умру? Представил, что вот жил-жил и вдруг умер и вот хоронят меня. Кошмар, конечно.
Через полчаса приехала скорая. А фельдшер говорит: «Это вас тут током ударило?» Ага, током…
 
В больнице, куда Колю отвезли на скорой, врач сразу сказал: «Повезло тебе, парень, в рубашке родился!»
 
– А я что, в какой там рубашке… Я себя везучим никогда назвать не мог. Даже в лотерею ни разу не выигрывал. А вот теперь да, могу сказать, что везунчик!
 
Мама Николая заботливо собирает для фотосъемки вещи сына: прожженную куртку, майку, джинсы с оплавленной «молнией», кроссовок с дырой в районе пятки:
 
– Во! Видите? Три процента всего выживают после удара молнии. Три!
 
 
После происшествия телефон Николая плохо принимает сигнал сотовой сети: очевидно, молния повредила антенну.
 
…В больнице Николай пробыл почти неделю. Врачи проводили КТ, брали анализы, делали ЭКГ — проверяли сердце: крайний «стежок» молнии прошел сантиметрах в восьми от него. Что было бы, если бы чуть левее забрал разряд, страшно подумать.
 
 
Никаких отклонений здоровья у Николая не нашли, но он решил ещё чуть позже провериться в Туле — на всякий случай.
 
И конечно же, Коля смотрел сериал «Флеш», и конечно же, его уже так называют приятели. Но каких-то особых последствий в виде сверхъестественных способностей Николай в себе не замечает. Возможно, только пока.
 
А вот на теле парня молния оставила отметины: виток на груди, рану на локте, ожоги на животе и ногах.
 
– На спине точки какие-то проявились, мама смотрела, сказала — есть.
 
После происшествия у Николая долго болели голова и спина. Сейчас головная боль отпустила.
 
– Жаль, что сейчас из-за коронавируса церковь закрыта. Я б пошел, свечку поставил. Честное слово. Откроется — обязательно схожу.
 
…А на работу Николай так и не устроился: такие знаки судьбы мимо ушей не пропустишь!
 
 
 
знаете ли вы, что...

Удар молнии может мгновенно нагревать окружающий воздух до 20-25 тысяч градусов, а напряжение разряда достигает сотен тысяч вольт.

К счастью, разряд проходит через тело мгновенно, поэтому, если не задевает жизненно важных органов, на теле человека остаются лишь ожоги в тех местах, куда молния вошла и откуда она вышла. Часто на теле пострадавшего от молнии остаются так называемые фигуры Лихтенберга. Вот такие:

Фото из сети

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:25 +13
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