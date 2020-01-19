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Машины летели прямо в пешехода! ДТП на ул. Октябрьской в Туле попало на видео

Машины летели прямо в пешехода! ДТП на ул. Октябрьской в Туле попало на видео

В сети появилось видео вчерашней аварии на пересечении ул. Октябрьской и Арсенальной. Кадры шокируют.

18 января в 14.12 в Туле на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Mitsubishi Outlander. Myslo писал об этом ДТП здесь.

На YouTube появилось видео аварии с регистратора стоящего на светофоре водителя. Его выложила пользователь с ником Элен Иргиз.

На видео снят весь момент ДТП. Иномарки сталкиваются на перекрестке и летят на тротуар, прямо в стоящего там пешехода. Ему чудом удалось отскочить в сторону. 

Напомним, по предварительной информации, Mitsubishi при повороте налево с ул. Октябрьской на ул. Арсенальную не уступил дорогу Ford, который двигался навстречу, со стороны «Красных ворот». Столкнувшиеся иномарки вылетели на тротуар, где Ford сбил дорожный знак. 

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Mitsubishi — две 20-летние девушки. Они получили травмы, неопасные для жизни. Госпитализация не потребовалась.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:14 +6
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