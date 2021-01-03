Самые громкие преступления 2020 года
Подборка самых громких случаев криминала и происшествий минувшего года по версии Myslo.ru
Весь в отца: в Туле за мошенничество осудили сына экс-мэра
23 января в Центральном районном суде Тулы состоялось оглашение приговора 38-летнему сыну бывшего мэра города Дмитрию Прокопуку. Суд признал его виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении и штрафа в размере 800 тысяч рублей, также ему запрещено на три года участвовать в госконтрактах.
Являясь директором ООО СУ «Ламма», Прокопук-младший выиграл несколько контрактов на благоустройство территорий, но, получив средства, выполнять эти работы в полном объеме его фирма не собиралась. Прокопуку было перечислено 49 миллионов рублей, из которых 4 миллиона он присвоил себе.
Дмитрий Прокопук признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб.
Зверские убийства пенсионеров
В феврале Тульский областной суд вынес решение по делу двух ранее судимых мужчин. Обвиняемые жестоко расправлялись с пенсионерами: душили, резали ножами, забивали молотком.
По решению суда один из отморозков лишился свободы пожизненно, а второй - на 25 лет.
Похищение брата экс-депутата
В апреле прямо около дома был похищен брат бывшего депутата Тульской городской Думы Олега Суханова. Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома, его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади. Сергей Суханов сопротивлялся, но его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis и увезли.
Задержали похитителей довольно быстро и Сергей Суханов не пострадал.
Смерть пациента в Новомосковске
По официальным данным, 30 мая, с 9.00 до 11.00, при перемещении 43-летнего Константина К. с каталки на кровать, обвиняемый не отрегулировал высоту каталки по высоте кровати, не зафиксировал ее на месте и не попросил о помощи своих коллег.
В результате каталка откатилась в сторону, пациент упал и ударился головой о кафельный пол, получив травму, которая впоследствии привела к летальному исходу – медики «Тульской областной клинической больницы» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга.
Приговором суда медбрат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения на 2 года 10 месяцев
Убийство школьницы в Бородинском
В июне в поселке Бородинский пропала 13-летняя девочка. Через несколько дней волонтеры нашли ее изувеченный труп. А чуть позже стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве девочки. В ходе следствия выяснилось, что ранее судимый мужчина на следующий день после освобождения изнасиловал знакомую, а спустя день отвел школьницу в лес, надругался над ней и жестоко убил.
Уголовное дело в отношении мужчины начали рассматривать в конце декабря этого года.
Гибель ребенка в Богородицке и оправданный глава администрации
В августе Киреевский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о гибели ребенка. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, которого обвиняли в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), оправдан.
Суд установил, что земля, на которой находился полуразрушенный забор, под которым погиб шестилетний мальчик, ранее принадлежала местному СПК. В 2008 году предприятие обанкротилось, землю купило ООО. На кадастровый учет участок вместе с забором поставили случайно. И как только в администрации получили информацию об этом, объект с учета сняли. Соответственно, обязанности содержать забор в порядке у администрации Богородицкого района не было.
Примкнул ко злу: в Заречье участковый изнасиловал дознавателя
28 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега - участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Отчим, насиловавший школьницу
В сентября в Барсуках пропала школьница, которая училась в специнтернате. Как выяснилось чуть позже, беременная девочка сбежала вместе с отчимом, от которого она и, вероятно, забеременела. Станислав Гусельников скрывался от полицейских с 28 сентября по 30 октября. Мужчина почти месяц прятался в заброшенных дачах.
Горе-мать из Ефремова
15 сентября Myslo написал про женщину, чуть не покалечившую шестимесячную дочь на скейт-площадке в Ефремове. После нашей публикации различными ведомствами были организованы проверки, в результате чего на 38-летнюю женщину было составлено два административных протокола.
А 17 сентября, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Тульский «Халк»: финал сезона
1 октября осудили жителя Московской области, устроившего дебош в кафе «Том Сойер». Писали мы про это очень много, так что если хотите освежить подробности, переходите по ссылочке и читайте.
Решением суда гражданин получил 5 лет колонии.
Пропавшая в Богородицке: поиски, версии, банальный финал
15-летняя школьница из Богородицка пропала в понедельник, 5 октября.
После семидневных поисков, девочку и сопровождавшего ее 23-летнего мужчину обнаружили под Нижним Новгородом. Попутчиком школьницы оказался тот самый мужчина «с темным пакетом», ориентировку на которого составили правоохранительные органы и который «преследовал» девочку на всех записях камер видеонаблюдения.
Полицейским девушка заявила, что любит сопровождающего его парня, после чего разревелась. В отношении школьницы не совершалось противоправных действий.
«Собачье» дело
20 октября Юрий Дворянчиков оформил вызов уборщиц в две квартиры и сначала надругался над одной жертвой, а через некоторое время над второй. Полицейские искали насильника несколько дней, но задержали его подростки.
Мужчину, которого подозревают в нападении на двух женщин, поймали четверо жителей Косой Горы.
Дело Олега Федосова
Экс-глава Щекинского района вместе со своим замом нанес ущерб бюджету Щекинского района в 130 миллионов рублей.
14 августа 2018 года Федосов заключил контракт с некой фирмой на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в деревне Подиваньково. Цена контракта составила 120 миллионов 750 тысяч рублей. Контролировать ход исполнения контракта обязан был замглавы администрации Щекинского района.
На деле же вышло так, что строительство полигона не контролировалось и теперь строительные работы нужно проводить заново.
Убийство редактора районной газеты
5 декабря В Узловой Тульской области был убит главный редактор газеты «Знамя. Узловский район» Сергей Ванеев. Тело 54-летнего журналиста обнаружили в одном из домов на ул. 7 Съезд Советов. Мужчина скончался от ножевого ранения в грудную клетку. Ванеев поссорился с 27-летним знакомым и тот зарезал его. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Приговор «взрывателю» с улицы Болдина
14 декабря в Новомосковском городском суде должны были начать рассматривать уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.
Напомним, 9 мая прошлого года, обвиняемый, по версии следствия, поссорился с соседом и зарезал его. На теле потерпевшего было обнаружено 11 ножевых ударов. Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.
Спустя полгода после ареста, статью, по которой его должны были судить, поменяли на более мягкую — «Убийство в состоянии аффекта». Мужчине изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.
Адвокат потерпевшего добился того, чтобы дело вновь переквалифицировали на убийство, но меру пресечения, по какой-то причине, обвиняемому не поменяли.
Благодаря этому, мужчина сегодня не явился в суд, заявив, что боится подхватить коронавирус и поэтому останется дома. Более того, он сослался на Указ губернатора Тульской области о продлении режима самоизоляции для пенсионеров и сообщил, что не собирается его нарушать.
Суд согласился с доводами обвиняемого и постановил приостановить рассмотрение уголовного дела на неопределенный срок (до отмены режима самоизоляции для пенсионеров).
Бойня в Алексине: оправданный стрелок
Вечером 28 декабря в Алексинском городском суде присяжные заседатели вынесли свой вердикт по громкому уголовному делу в отношении 29-летнего Станислава Волошина. Мужчине вменяли убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц в ноябре 2019 года. Он был задержан после перестрелки, когда вступился за младшего брата и попал на разборки.
Решением суда присяжных Волошина признали невиновным и выпустили на свободу.