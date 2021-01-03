Самые громкие преступления 2020 года

Подборка самых громких случаев криминала и происшествий минувшего года по версии Myslo.ru

Весь в отца: в Туле за мошенничество осудили сына экс-мэра

23 января в Центральном районном суде Тулы состоялось оглашение приговора 38-летнему сыну бывшего мэра города Дмитрию Прокопуку. Суд признал его виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении и штрафа в размере 800 тысяч рублей, также ему запрещено на три года участвовать в госконтрактах.

Являясь директором ООО СУ «Ламма», Прокопук-младший выиграл несколько контрактов на благоустройство территорий, но, получив средства, выполнять эти работы в полном объеме его фирма не собиралась. Прокопуку было перечислено 49 миллионов рублей, из которых 4 миллиона он присвоил себе.

Дмитрий Прокопук признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб.

Зверские убийства пенсионеров

В феврале Тульский областной суд вынес решение по делу двух ранее судимых мужчин. Обвиняемые жестоко расправлялись с пенсионерами: душили, резали ножами, забивали молотком.

По решению суда один из отморозков лишился свободы пожизненно, а второй - на 25 лет.

Похищение брата экс-депутата

В апреле прямо около дома был похищен брат бывшего депутата Тульской городской Думы Олега Суханова. Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома, его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади. Сергей Суханов сопротивлялся, но его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis и увезли.

Задержали похитителей довольно быстро и Сергей Суханов не пострадал.

Смерть пациента в Новомосковске

По официальным данным, 30 мая, с 9.00 до 11.00, при перемещении 43-летнего Константина К. с каталки на кровать, обвиняемый не отрегулировал высоту каталки по высоте кровати, не зафиксировал ее на месте и не попросил о помощи своих коллег.

В результате каталка откатилась в сторону, пациент упал и ударился головой о кафельный пол, получив травму, которая впоследствии привела к летальному исходу – медики «Тульской областной клинической больницы» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга.

Приговором суда медбрат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения на 2 года 10 месяцев

Убийство школьницы в Бородинском

В июне в поселке Бородинский пропала 13-летняя девочка. Через несколько дней волонтеры нашли ее изувеченный труп. А чуть позже стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве девочки. В ходе следствия выяснилось, что ранее судимый мужчина на следующий день после освобождения изнасиловал знакомую, а спустя день отвел школьницу в лес, надругался над ней и жестоко убил.

Уголовное дело в отношении мужчины начали рассматривать в конце декабря этого года.

Гибель ребенка в Богородицке и оправданный глава администрации

В августе Киреевский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о гибели ребенка. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, которого обвиняли в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), оправдан.

Суд установил, что земля, на которой находился полуразрушенный забор, под которым погиб шестилетний мальчик, ранее принадлежала местному СПК. В 2008 году предприятие обанкротилось, землю купило ООО. На кадастровый учет участок вместе с забором поставили случайно. И как только в администрации получили информацию об этом, объект с учета сняли. Соответственно, обязанности содержать забор в порядке у администрации Богородицкого района не было.

Примкнул ко злу: в Заречье участковый изнасиловал дознавателя

28 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега - участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Отчим, насиловавший школьницу

В сентября в Барсуках пропала школьница, которая училась в специнтернате. Как выяснилось чуть позже, беременная девочка сбежала вместе с отчимом, от которого она и, вероятно, забеременела. Станислав Гусельников скрывался от полицейских с 28 сентября по 30 октября. Мужчина почти месяц прятался в заброшенных дачах.

Горе-мать из Ефремова

15 сентября Myslo написал про женщину, чуть не покалечившую шестимесячную дочь на скейт-площадке в Ефремове. После нашей публикации различными ведомствами были организованы проверки, в результате чего на 38-летнюю женщину было составлено два административных протокола.

А 17 сентября, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Тульский «Халк»: финал сезона

1 октября осудили жителя Московской области, устроившего дебош в кафе «Том Сойер». Писали мы про это очень много, так что если хотите освежить подробности, переходите по ссылочке и читайте.

Решением суда гражданин получил 5 лет колонии.

Пропавшая в Богородицке: поиски, версии, банальный финал

15-летняя школьница из Богородицка пропала в понедельник, 5 октября.

После семидневных поисков, девочку и сопровождавшего ее 23-летнего мужчину обнаружили под Нижним Новгородом. Попутчиком школьницы оказался тот самый мужчина «с темным пакетом», ориентировку на которого составили правоохранительные органы и который «преследовал» девочку на всех записях камер видеонаблюдения.

Полицейским девушка заявила, что любит сопровождающего его парня, после чего разревелась. В отношении школьницы не совершалось противоправных действий.

«Собачье» дело

Судом установлено, что около пяти лет назад знакомый обвиняемой предложил ей принять участие в съемках необычного порновидео: главные роли в «фильме» должны были исполнить девушка и собака.

Тулячка легко согласилась и в дальнейшем не только снимала «кинокартины» на камеру, но и подбирала «актрис», предоставляла квартиру для съемок и даже тренировала своих собак, чтобы они тоже могли почувствовать себя «актерами».

Отснятые ролики продавались в интернете заинтересованным лицам. Всего обвиняемая приняла участие в съемках десяти «видеоработ».

Решением суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Насильник с Косой Горы