В новогоднюю ночь в Туле запустят фейерверк

Фото из архива Myslo.

Рассказываем, где его можно посмотреть.

В ночь на 1 января в 00.10 в Туле запустят фейерверк. Пусковая площадка — Пролетарская набережная. Традиционно лучше всего наблюдать за ним на Казанской набережной и площади Ленина.

Также в час ночи праздничный фейерверк запустят еще на девяти площадках — в поселках Обидимо, Ленинском, Барсуках, Плеханово, Октябрьский, Шатск, Рассвет, Прилепы и в селе Алешня.