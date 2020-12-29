Фото из архива Myslo.
В новогоднюю ночь в Туле запустят фейерверк
Рассказываем, где его можно посмотреть.
В ночь на 1 января в 00.10 в Туле запустят фейерверк. Пусковая площадка — Пролетарская набережная. Традиционно лучше всего наблюдать за ним на Казанской набережной и площади Ленина.
Также в час ночи праздничный фейерверк запустят еще на девяти площадках — в поселках Обидимо, Ленинском, Барсуках, Плеханово, Октябрьский, Шатск, Рассвет, Прилепы и в селе Алешня.
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