В заключительном матче года «Тулица» уступила «Динамо»

В заключительном матче года волейбольная «Тулица» проиграла соперницам из московского «Динамо». Матч завершился со счетом 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 25:22) в пользу соперниц.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин игрой команды не доволен.

- Мы сыграли плохо, проиграли. В очередной раз могли достойно сыграть, но уступили. Понятно, что у «Динамо» не было в составе Перейры, но были все остальные игроки. Видно было, что девчонки напрягались — и наши, и соперника. Поздравляю «Динамо» с победой!

Мы, как обычно, проявили бойцовский характер, догнали «Динамо», но этого мало, нужны победы. Победы нет. Радует, что ни в коем случае мы не опускали руки.