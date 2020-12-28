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В Туле из-за антикоронавирусных нарушений закрыли гипермаркеты «Магнит» и Selgros

В Туле из-за антикоронавирусных нарушений закрыли гипермаркеты «Магнит» и Selgros

Также временно приостановлена деятельность четырех магазинов сети «Красное и белое».

Региональный Роспотребнадзор и полиция проверили, как соблюдают требования профилактики распространения коронавируса в торговых центрах.
 
 
Так, в гипермаркетах «Магнит» (Тула, ул. Сойфера, 18-а) и Selgros выявили нарушения санитарного законодательства: в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовала специальная разметка, не обеспечен дезинфекционный режим, а также контроль за использованием средств индивидуальной защиты (масок) и антисептиков.
 
 
 
Деятельность двух гипермаркетов — «Магнит» и Selgros – временно приостановлена протоколом Роспотребнадзора по ТО.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, 28 декабря запланировано судебное заседание. На нем будет принято одно из решений: о приостановлении деятельности на срок до 90 суток либо о штрафе до 500 тыс. рублей. Магазины смогут возобновить свою деятельность после устранения всех нарушений.
 
С сентября Управление Роспотребнадзора и УМВД России по Тульской области проверили более чем 500 объектов торговли, в том числе 90 торговых центров. В отношении организаций непродовольственной торговли было возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.
 
Проверки продолжатся, к нарушителям будут применены жёсткие меры.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:19 +6
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