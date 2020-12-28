В Туле из-за антикоронавирусных нарушений закрыли гипермаркеты «Магнит» и Selgros

Региональный Роспотребнадзор и полиция проверили, как соблюдают требования профилактики распространения коронавируса в торговых центрах.

Так, в гипермаркетах «Магнит» (Тула, ул. Сойфера, 18-а) и Selgros выявили нарушения санитарного законодательства: в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовала специальная разметка, не обеспечен дезинфекционный режим, а также контроль за использованием средств индивидуальной защиты (масок) и антисептиков.

Деятельность двух гипермаркетов — «Магнит» и Selgros – временно приостановлена протоколом Роспотребнадзора по ТО.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, 28 декабря запланировано судебное заседание. На нем будет принято одно из решений: о приостановлении деятельности на срок до 90 суток либо о штрафе до 500 тыс. рублей. Магазины смогут возобновить свою деятельность после устранения всех нарушений.

С сентября Управление Роспотребнадзора и УМВД России по Тульской области проверили более чем 500 объектов торговли, в том числе 90 торговых центров. В отношении организаций непродовольственной торговли было возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.

Проверки продолжатся, к нарушителям будут применены жёсткие меры.