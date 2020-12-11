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Хлебная компания «Фан Фан Бейкери» ищет сотрудников!
Фото: газета «Красное знамя».
Партнерский материал

Хлебная компания «Фан Фан Бейкери» ищет сотрудников!

ООО «Фан Фан Бейкери» — завод по производству хлебобулочных изделий глубокой заморозки.

Предприятие объявляет о приеме на работу:

  • инженеров КИПиА — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 60 000 руб.,
  • операторов производственной линии — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 35 000 руб.,
  • укладчиков хлебобулочных изделий — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 25 000 руб.,
  • подсобных рабочих — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 25 000 руб.,
  • грузчиков — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 27 000 руб.,
  • уборщицу производственных помещений — график работы 5/2, зарплата от 22 000 руб.,
  • технолога (сменного) — график работы 2/2, зарплата от 55 000 руб.,
  • слесаря-сантехника — график работы 5/2, зарплата от 33 000 руб.

Заработная плата в вакансиях указана после вычета НДФЛ («на руки»).

Завод гарантирует:

  • трудоустройство по ТК РФ,
  • выплату заработной платы два раза в месяц,
  • выдачу спецодежды и обуви, оплату медкомиссии,
  • доставку из Тулы и Новомосковска.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

Венев, Тульское шоссе, 3-а.

Для резюме: e-mail: pna@fanfanbakery.ru.

Тел.: + 7 (909) 917-81-74,

+ 7 (950) 914-35-48.

 

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