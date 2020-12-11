Фото: газета «Красное знамя».
Хлебная компания «Фан Фан Бейкери» ищет сотрудников!
ООО «Фан Фан Бейкери» — завод по производству хлебобулочных изделий глубокой заморозки.
Предприятие объявляет о приеме на работу:
- инженеров КИПиА — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 60 000 руб.,
- операторов производственной линии — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 35 000 руб.,
- укладчиков хлебобулочных изделий — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 25 000 руб.,
- подсобных рабочих — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 25 000 руб.,
- грузчиков — график работы 2/2, ночные смены, зарплата от 27 000 руб.,
- уборщицу производственных помещений — график работы 5/2, зарплата от 22 000 руб.,
- технолога (сменного) — график работы 2/2, зарплата от 55 000 руб.,
- слесаря-сантехника — график работы 5/2, зарплата от 33 000 руб.
Заработная плата в вакансиях указана после вычета НДФЛ («на руки»).
Завод гарантирует:
- трудоустройство по ТК РФ,
- выплату заработной платы два раза в месяц,
- выдачу спецодежды и обуви, оплату медкомиссии,
- доставку из Тулы и Новомосковска.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
Венев, Тульское шоссе, 3-а.
Для резюме: e-mail: pna@fanfanbakery.ru.
Тел.: + 7 (909) 917-81-74,
+ 7 (950) 914-35-48.
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