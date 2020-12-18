На центральной площади Тулы устанавливают новогоднюю арку
В этом году массовых гуляний не будет – за праздничную атмосферу будут отвечать украшения.
На площади Ленина в Туле полным ходом идёт подготовка к празднованию Нового года – огромная ёлка уже стоит, а Губернский каток совсем скоро сможет принять первых посетителей.
Также рабочие устанавливают традиционную новогоднюю арку и монтируют подсветку. В этом году массовых гуляний на улицах города не будет, поэтому за создание атмосферы Нового года будут отвечать только украшения.
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17 ноября, в 13:10, 59 4857 1
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