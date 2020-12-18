На центральной площади Тулы устанавливают новогоднюю арку

В этом году массовых гуляний не будет – за праздничную атмосферу будут отвечать украшения.

На площади Ленина в Туле полным ходом идёт подготовка к празднованию Нового года – огромная ёлка уже стоит, а Губернский каток совсем скоро сможет принять первых посетителей.

Также рабочие устанавливают традиционную новогоднюю арку и монтируют подсветку. В этом году массовых гуляний на улицах города не будет, поэтому за создание атмосферы Нового года будут отвечать только украшения.