В Заокском районе бомж жестоко избил собутыльника деревяшкой

Ранее судимый злоумышленник проведёт шесть с половиной лет в колонии строгого режима.

Прокуратура Заокского района Тульской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, не имеющего постоянной регистрации, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Вечером 5 июля ранее судимый злоумышленник распивал алкоголь со своим приятелем. Возник конфликт – преступник схватил деревянный брусок и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Суд приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.