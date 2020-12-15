В Туле задержан нелегальный перевозчик, микроавтобус арестован

Водитель и владелец транспортного средства привлечены к ответственности.

В Туле на Хомяковском шоссе сотрудники Госавтоинспекции совместно с Ространснадзором задержали нелегального перевозчика. Автобус осуществлял пассажирские перевозки из Москвы, не имея лицензии и с нарушениями обязательных требований в период пандемии.

Водитель и владелец автобуса привлечены к административной ответственности, транспортное средство арестовано и помещено на штрафстоянку.