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В Туле задержан нелегальный перевозчик, микроавтобус арестован

В Туле задержан нелегальный перевозчик, микроавтобус арестован

Водитель и владелец транспортного средства привлечены к ответственности.

В Туле на Хомяковском шоссе сотрудники Госавтоинспекции совместно с Ространснадзором задержали нелегального перевозчика. Автобус осуществлял пассажирские перевозки из Москвы, не имея лицензии и с нарушениями обязательных требований в период пандемии.

Водитель и владелец автобуса привлечены к административной ответственности, транспортное средство арестовано и помещено на штрафстоянку.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +1
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