В ДТП на трассе Тула - Белев пострадали три женщины

фото: УГИБДД России по Тульской области

Вчера, 14 декабря, на 27-м км автодороги Тула - Белев произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 12.30 49-летняя водитель автомобиля Peugeot 206 выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Ford Mondeo, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. После столкновения Peugeot 206 вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали оба водителя и 58-летняя пассажирка Ford Mondeo.