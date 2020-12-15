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В ДТП на трассе Тула - Белев пострадали три женщины
фото: УГИБДД России по Тульской области

В ДТП на трассе Тула - Белев пострадали три женщины

Авария произошла вчера, 14 декабря.

Вчера, 14 декабря, на 27-м км автодороги Тула - Белев произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 12.30 49-летняя водитель автомобиля Peugeot 206 выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Ford Mondeo, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. После столкновения Peugeot 206 вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали оба водителя и 58-летняя пассажирка Ford Mondeo.

 

 

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