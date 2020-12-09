Перед Новым годом сотрудники МЧС проведут в Тульской области массовые проверки

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В региональном правительстве состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Участники заседания обсудили оперативную обстановку в регионе, профилактику пожаров и чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники. В частности, внимание было уделено ремонту пожарных гидрантов в муниципалитетах.

На заседании также была затронута тема важности обеспечения противопожарной защищенности объектов, задействованных при проведении новогодних и рождественских праздников.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Лаврущев рассказал, что в преддверии праздников будут проверены около 1000 объектов образования и культуры, 297 объектов социального значения с круглосуточным пребыванием людей и 159 культурных учреждений.

Специалисты МЧС также обследуют 150 площадок для запуска фейерверков и 37 объектов хранения и продажи пиротехники.