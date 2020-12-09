новости
новости
Регистрация
Перед Новым годом сотрудники МЧС проведут в Тульской области массовые проверки
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Перед Новым годом сотрудники МЧС проведут в Тульской области массовые проверки

В региональном правительстве состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Участники заседания обсудили оперативную обстановку в регионе, профилактику пожаров и чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники. В частности, внимание было уделено ремонту пожарных гидрантов в муниципалитетах.

На заседании также была затронута тема важности обеспечения противопожарной защищенности объектов, задействованных при проведении новогодних и рождественских праздников.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Лаврущев рассказал, что в преддверии праздников будут проверены около 1000 объектов образования и культуры, 297 объектов социального значения с круглосуточным пребыванием людей и 159 культурных учреждений.

Специалисты МЧС также обследуют 150 площадок для запуска фейерверков и 37 объектов хранения и продажи пиротехники.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:38 −1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областипредотвращение ЧСГУ МЧС России по Тульской областиобеспечение безопасностиновогодние праздники
Люди
Владимир Лаврущев
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульскую область поступила новая партия защитных средств для медиков
В Тульскую область поступила новая партия защитных средств для медиков
Помощник новомосковского прокурора взял 150 тысяч рублей за закрытие офисного здания
Помощник новомосковского прокурора взял 150 тысяч рублей за закрытие офисного здания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.