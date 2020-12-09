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В Тульскую область поступила новая партия защитных средств для медиков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульскую область поступила новая партия защитных средств для медиков

Костюмы, экраны, очки и маски были приобретены при поддержке социальных партнёров.

На областной аптечный склад при поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медработников.

Более 37 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч экранов, 7,5 тысяч очков, 23 тысяч защитных масок будут распределены между медучреждениями Тульской области.

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