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Помощник новомосковского прокурора взял 150 тысяч рублей за закрытие офисного здания

Помощник новомосковского прокурора взял 150 тысяч рублей за закрытие офисного здания

За эти деньги он обязался инициировать проверку и выйти в суд с иском о запрете эксплуатации. В суд он в итоге попал, но уже в качестве подсудимого.

Богородицкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего помощника городского прокурора Новомосковска. С ноября 2019 по март 2020 года он через посредника получил от местного жителя 150 тысяч рублей.

За эту сумму взяточник обязался инициировать проверку соблюдения правил эксплуатации торгово-офисного здания, а при выявлении нарушений – подать иск о временном запрете его работы.

Суд приговорил бывшего сотрудника прокуратуры к трём годам лишения свободы и штрафу, двадцатикратному сумме взятки – 3 млн рублей. Взяточник на два года лишён права занимать должности на госслужбе. До вступления приговора в силу осужденный останется под стражей.

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