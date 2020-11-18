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С начала пандемии коронавирусом заразились 56 беременных тулячек

С начала пандемии коронавирусом заразились 56 беременных тулячек

У рожденных детей инфекция не обнаружена.

С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заразились 56 беременных. Как сообщили Myslo в региональном минздраве, у 21 из них роды прошли с положительным результатом теста на COVID-19. У всех пациенток удалось избежать развития осложнений.
 
– Помощь роженицам с коронавирусом оказывается на базе родильного дома Донской городской больницы. При необходимости помощь оказывает выездная врачебная реанимационная акушерско-гинекологическая бригада Тульского областного перинатального центра. Они помогают в наиболее тяжелых с клинической точки зрения случаях и осуществляют ведение пациенток из группы высокого риска, — уточнили в минздраве.
 
Все матери и дети обследуются на наличие коронавирусной инфекции, у рожденных детей инфекция не обнаружена.
 
Выписка из стационара проводится при получении отрицательных результатов повторных исследований на наличие возбудителя в организме. В среднем госпитализация длится 10-14 дней.
Сюжет: Коронавирус
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