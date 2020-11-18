В Туле на трассе самосвал со щебенкой «догнал» легковушку

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Утром 18 ноября в районе 193-го км автодороги М-2 «Крым» в Туле произошло ДТП с участием груженного щебенкой самосвала и легкового автомобиля.

Судя по положению транспортных средств, водитель Scania не держал безопасную дистанцию и столкнулся со следующей в попутном направлении Škoda Yeti.

В результате автоаварии обошлось без пострадавших. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.