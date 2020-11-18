новости
новости
Регистрация
В Туле на трассе самосвал со щебенкой «догнал» легковушку

В Туле на трассе самосвал со щебенкой «догнал» легковушку

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Утром 18 ноября в районе 193-го км автодороги М-2 «Крым» в Туле произошло ДТП с участием груженного щебенкой самосвала и легкового автомобиля.
 
Судя по положению транспортных средств, водитель Scania не держал безопасную дистанцию и столкнулся со следующей в попутном направлении Škoda Yeti.
 
 
В результате автоаварии обошлось без пострадавших. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:28 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествияавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокурор Зареченского района ответит на вопросы читателей Myslo
Прокурор Зареченского района ответит на вопросы читателей Myslo
Новый антирекорд: в Тульской области за сутки 140 случаев коронавируса
Новый антирекорд: в Тульской области за сутки 140 случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.