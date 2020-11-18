В Тульской области пассажиры угнали такси вместе с водителем

В Куркинском районе двое преступников напали на водителя такси. Сев в машину Lada Priora, злоумышленники сначала доехали из Узловского района в Куркинский. Там они избили таксиста, забрали у него сотовый телефон, деньги, затолкали мужчину на заднее сиденье и заблокировали двери, чтобы не сбежал. После этого нападавшие поехали на угнанной машине по своим делам.

Во время остановки на заправке в Епифани потерпевший смог сбежать и позвать на помощь.

На территории Кимовского и соседних районов полицейские объявили план «Перехват». В ходе оперативных мероприятий машину нашли в Кимовске, а находившегося в салоне 21-летнего жителя Куркинского района доставили в райотдел. Там он признался, что совершил преступление вместе со своим безработным 22-летним приятелем.