В Тульской области пассажиры угнали такси вместе с водителем
Мужчина смог воспользоваться шансом и сбежал в момент заправки машины.
В Куркинском районе двое преступников напали на водителя такси. Сев в машину Lada Priora, злоумышленники сначала доехали из Узловского района в Куркинский. Там они избили таксиста, забрали у него сотовый телефон, деньги, затолкали мужчину на заднее сиденье и заблокировали двери, чтобы не сбежал. После этого нападавшие поехали на угнанной машине по своим делам.
Во время остановки на заправке в Епифани потерпевший смог сбежать и позвать на помощь.
На территории Кимовского и соседних районов полицейские объявили план «Перехват». В ходе оперативных мероприятий машину нашли в Кимовске, а находившегося в салоне 21-летнего жителя Куркинского района доставили в райотдел. Там он признался, что совершил преступление вместе со своим безработным 22-летним приятелем.
«Его тоже обнаружили и задержали. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ и 166
УК РФ. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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