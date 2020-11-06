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Маткапитал в России будет увеличиваться с 2021 года

Маткапитал в России будет увеличиваться с 2021 года

В следующем году материнский капитал проиндексируют на 3,7%.

В 2021 году в России проиндексируют размер материнского капитала, а в дальнейшем планируется его ежегодное повышение, пишет ТАСС.

- В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год, - заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что материнский капитал в 2021 году исходя из прогнозного уровня инфляции будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография».
 
Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:37 +1
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