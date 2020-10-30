Тепличный комплекс «Тульский» как пример развития проекта в благоприятной инвестиционной среде

Впервые о строительстве тепличного комплекса по производству овощей было заявлено на XX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2016 году. Тогда соглашение о строительстве подписали глава Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор ООО «Тепличный комплекс «Тульский» («ЭКО-Культура») Олег Михайлов.

В муниципальном образовании Ломинцевское, неподалеку от поселка Рудный Щекинского района, под проект выделили земельный участок площадью 160 га.

15 марта 2018 года состоялась торжественная закладка первого камня и дан официальный старт строительству тепличного комплекса круглогодичного цикла по производству овощей в защищенном грунте и распределительно-логистического центра с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции. Инвестор – агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура», лидер рынка тепличных овощей, вложил в проект более 24 млрд рублей инвестиций.

А в январе 2020 году первая очередь тепличного комплекса выдала первую продукцию.

Сегодня тепличный комплекс «Тульский» – это высокотехнологичное сельхозпредприятие, один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в ЦФО.

29 октября на предприятие приехали депутаты комитета по экономической политике и налогам Тульской областной Думы - чтобы своими глазами увидеть, как работает принятый ими областной закон «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Тульской области».

- Наш холдинг выбрал Тульскую область для реализации этого проекта по нескольким причинам. Близость к столице, удобная логистика… Но главная – это комфортное сотрудничество с правительством Тульской области, с губернатором региона. Тут очень бережное и правильное отношение к инвесторам, - говорит генеральный директор ООО «ТК «Тульский» Игорь Почечуев. - Региональное законодательство дает возможность получить налоговые преференции, получить льготный кредит на развитие. А если вдруг возникает какая-то проблема – будь то подключение к сетям или еще что-то – все решается оперативно на уровне правительства региона. Как говорится, все познается в сравнении. Такой поддержки, как в Тульской области, я не видел нигде.

Игорь Почечуев показал депутатам Тульской облдумы Галине Алешиной, Дмитрию Афоничеву и Дмитрию Коженкину, как работает современный тепличный комплекс.

- Томаты выращиваем по системе классической гидропоники, которая позволяет без «грязных» процессов выращивать любой овощ. Мы специализируемся на томатах, в день снимаем до 50 кг с квадратного метра. Все процессы, в том числе приготовление и подача раствора к каждому корню, регулировка освещения и создание микроклимата, работа системы зашторивания, оцифрованы. Управляет системой 2 человека. На всю теплицу.

По словам Игоря Почечуева, продукция комплекса по-настоящему экологически чистая. И вот почему:

- Бывает, обыватель говорит – да у вас тут нитраты зашкаливают. На самом деле избыток удобрений снижает рентабельность производства. К каждому корню томатов подведены капельницы, они промаркированы и рассчитаны на определенное число капель питательного раствора. Для борьбы с вредителями не используем пестициды – только биологический метод, энтомофаги, то есть насекомые, убивающие этих вредителей на всех стадиях их развития. Они безопасны для человека и растений. А пестициды не только накапливаются в плодах, но и «старят» растения», снижают их производительность, а значит, и эффективность производства.

Несмотря на цифровизацию и автоматизацию, в теплице есть часть ручной работы: овощеводы высаживают семена вручную. Сначала в маленькую пробочку. Через 7 дней росток перемещают в кубик. Через 28-30 дней растение пересаживают на мат (основа из стекловаты или кокосовой стружки).

По словам Игоря Почечуева, от момента посадки семян до первого сбора урожая проходит 90-97 дней. А вообще томаты растут в теплице год, затем плантацию обновляют.

- Томаты «спят» 6 часов, огурцы – 4 часа. Все остальное время им нужен свет, солнечный или искусственное досвечивание. На каждом блоке теплицы есть своя метеостанция, которая определяет направление и силу ветра, силу солнечной радиации и осадки. По этим параметрам компьютер выстаивает микроклимат внутри тепличного комплекса, - рассказал гендиректор ТК «Тульский».

По словам депутатов, все увиденное их впечатлило.

- Побывав сегодня в тепличном комплексе «Тульский», я была поражена масштабами предприятия. Самое главное, что в итоге потребитель получает не только вкусную, но и экологически чистую продукцию, - сказала председатель комитета областной Думы по экономической политике и финансам Галина Алешина. - В своем Послании 2019 года губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин подчеркнул, что основа достойной жизни населения – это развитие экономики.

Очень приятно, что деятельность губернатора, правительства, депутатского корпуса и инвесторов имеет такие хорошие плоды и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

По словам Галины Алешиной, наш регион был одним из первых, где стали предоставлять налоговые преференции инвесторам. Например, в 2005 году инвесторы, вложившие в область 500 млн руб., не платили налог на имущество, а налог на прибыль для них составлял 13%. В 2010 году законодательство еще усовершенствовали. И как результат - Тульская область не один год становится лидером национального рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности регионов России.

- Депутаты Тульской облдумы приняли ряд законов, которые способствуют привлечению инвестиций в регион. Например, инвесторы, вложившие в экономику региона 50 млн руб, имеют преференции по налогу на имущества и налогу на прибыль. В частности, в этом году мы внесли изменения в закон о льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности. Со 100 млн рублей до 20 млн рублей уменьшена сумма минимальных инвестиций, необходимых для получения налоговых льгот. В целях совершенствования инвестиционного климата принят закон «Об инвестиционном налоговом вычете», - пояснила Галина Алешина.

– От момента подписания соглашения об инвестпроекте до выпуска продукции прошло 4 года. Тепличный комплекс – это настоящий город под стеклом. 26 гектаров занимает первая очередь, которую построили всего один год! Здесь выращивают прекрасные томаты. Мы их попробовали – и они реально превосходят импортную продукцию по вкусовым качествам, – поделился своими впечатлениями об увиденном депутат Дмитрий Афоничев. – Сейчас на предприятии работает около 400 человек, из них овощеводами 270 человек. В планах инвестора – строительство еще двух очередей, каждая по 26 га. Это значит, будут созданы еще дополнительные рабочие места. Тепличный комплекс «Тульский» задал новый импульс развитию сельского хозяйства в регионе. Технологии, которые применяются здесь – начиная с отопления, борьбой со снеговой нагрузкой на крышу, и заканчивая защитой растений от вредителей - удивляют. Тут даже шмели для опыления томатов особенные, специально выращенные! Я по роду своей деятельности машиностроитель, и понимаю, насколько комплекс высокотехнологичен и прогрессивен.

Можно только поздравить руководство компании и всех туляков с таким успешным проектом. Замечательно, что в нашей области принимают законы, которые работают и нацелены на поддержку инвесторов, на создание для них комфортных условий.

– Я посещал это предприятие еще на этапе строительства первой очереди, а сейчас увидел результат этой работы. Впечатлен! – поддержал своих коллег депутат областной Думы Дмитрий Коженкин. – Предприятие заработало, развивается и имеет хорошие перспективы. Это здорово!

Появление на тульской земле комплекса «Тульский» – это результат совместной работы губернатора края Алексея Дюмина, правительства и органов исполнительной власти региона, депутатов облдумы.

Надежда Комарова – В настоящее время одним из приоритетов для развития Тульского региона является создание благоприятного инвестиционного климата, благоприятных условий для развития бизнеса, и, конечно же, привлечение новых инвесторов, – говорит заместитель министра экономического развития Тульской области Надежда Комарова. – В целях активизации инвестиционной деятельности Тульской областной Думой приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие благоприятные условия, в том числе – льготный режим налогообложения, для участников инвестиционной деятельности. По итогам за 2019 год оказано налоговых льгот на сумму более 1 миллиарда рублей. Работа в условиях пандемии потребовала оперативных решений и новых механизмов. Мы смогли внести изменения в действующие законы, для привлечения инвесторов. Это – и закон об инвестиционном налоговом вычете для компаний, которые инвестируют в социальные проекты, это – и льготное налогообложение для предпринимателей, которые смогут запустить свои производства в 2020 году. По нашей оценке – это около 100 компаний, осуществляющие свою деятельность на территории региона. Благодаря системному подходу к улучшению инвестиционного климата Тульская область входит в число регионов-лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнеса. По итогам 2019 года регион занял 3-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.



