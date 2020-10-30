Опубликуй видео и выиграй приз: туляков приглашают на онлайн-акцию «МыЕдины71»

С 30 октября по 3 ноября в Тульской области проходит онлайн-акция «МыЕдины71». Её организовала ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

Для участия в акции нужно будет записать и опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) видеоролик, раскрывающий одну из номинаций:

«О Родине в стихах» – прочтение стихотворения о России;

«Музыкальная Россия» – исполнение песни о России;

«Танцуй, Россия!» – видео танцевального номера под музыку народов России.

Публикацию нужно сопроводить хештегами:

акции #МыЕдины71, выбранной номинации #ОРодиневстихах71, #МузыкальнаяРоссия71, #ТанцуйРоссия71 отметить аккаунт ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»: #sovetmo_tul_obl, #СМО71.

4 ноября, в День народного единства, будут подведены итоги конкурса.

10 победителей в каждой номинации получат ценные подарки:

1 место – сертификат на покупку бытовой техники или спортивных товаров, 2 – 5 место – смартфон, 6 – 10 место – фитнес-трекер.