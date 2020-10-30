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Опубликуй видео и выиграй приз: туляков приглашают на онлайн-акцию «МыЕдины71»

Опубликуй видео и выиграй приз: туляков приглашают на онлайн-акцию «МыЕдины71»

Запиши и опубликуй видео и получи приз!

С 30 октября по 3 ноября в Тульской области проходит онлайн-акция «МыЕдины71». Её организовала ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

Для участия в акции нужно будет записать и опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) видеоролик, раскрывающий одну из номинаций: 

  • «О Родине в стихах» – прочтение стихотворения о России;
  • «Музыкальная Россия» – исполнение песни о России;
  • «Танцуй, Россия!» – видео танцевального номера под музыку народов России.

Публикацию нужно сопроводить хештегами:

  1. акции #МыЕдины71,
  2. выбранной номинации #ОРодиневстихах71, #МузыкальнаяРоссия71, #ТанцуйРоссия71 
  3. отметить аккаунт ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»: #sovetmo_tul_obl, #СМО71. 

4 ноября, в День народного единства, будут подведены итоги конкурса. 

10 победителей в каждой номинации получат ценные подарки:

1 место – сертификат на покупку бытовой техники или спортивных товаров,

2 – 5 место – смартфон,

6 – 10 место – фитнес-трекер.

Подробные условия конкурса размещены на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» smo71.ru. Там же и на официальных страницах Ассоциации в социальных сетях будут опубликованы списки победителей.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:08 −1
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