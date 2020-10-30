Опубликуй видео и выиграй приз: туляков приглашают на онлайн-акцию «МыЕдины71»
Запиши и опубликуй видео и получи приз!
С 30 октября по 3 ноября в Тульской области проходит онлайн-акция «МыЕдины71». Её организовала ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».
Для участия в акции нужно будет записать и опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) видеоролик, раскрывающий одну из номинаций:
- «О Родине в стихах» – прочтение стихотворения о России;
- «Музыкальная Россия» – исполнение песни о России;
- «Танцуй, Россия!» – видео танцевального номера под музыку народов России.
Публикацию нужно сопроводить хештегами:
- акции #МыЕдины71,
- выбранной номинации #ОРодиневстихах71, #МузыкальнаяРоссия71, #ТанцуйРоссия71
- отметить аккаунт ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»: #sovetmo_tul_obl, #СМО71.
4 ноября, в День народного единства, будут подведены итоги конкурса.
10 победителей в каждой номинации получат ценные подарки:
Подробные условия конкурса размещены на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» smo71.ru. Там же и на официальных страницах Ассоциации в социальных сетях будут опубликованы списки победителей.
1 место – сертификат на покупку бытовой техники или спортивных товаров,
2 – 5 место – смартфон,
6 – 10 место – фитнес-трекер.