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Щекинцы накормят туляков и москвичей помидорами и огурцами

Щекинцы накормят туляков и москвичей помидорами и огурцами

В Щекинском районе начали строить тепличный комплекс «Тульский».

Щекинские огурцы, томаты и салат будут есть не только туляки, но и жители центра России.

Впервые о строительстве тепличного комплекса по производству овощей было заявлено на XX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2016 году. Тогда соглашение о строительстве подписали врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор ООО «Тепличный комплекс «Тульский» («ЭКО-Культура») Олег Михайлов.

Сам тепличный комплекс круглогодичного цикла по производству овощей в защищенном грунте с интеллектуальной системой досвечивания будет занимать около 80 гектаров. Помимо теплицы будет создана необходимая инфраструктура проекта – распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции.

В муниципальном образовании Ломинцевское неподалеку от поселка Рудаково Щекинского района под проект выделен земельный участок площадью 160 га.

14 марта 2018 года компания получила разрешение на строительство, а 15 марта здесь состоялась торжественная закладка первого камня и дан официальный старт строительным работам.

– Нашей компании – агропромышленному холдингу «ЭКО-Культура» – пять лет. Начинали в Ставрополье. Сейчас у нас уже есть действующие тепличные комплексы в 145 га в Ставрополье, Липецкой и Ленинградской областях. И вот теперь мы строим комплекс в Тульской области, – пояснил Олег Михайлов, ныне исполнительный директор ООО «Тепличный комплекс «Тульский» («ЭКО-Культура»).

Уникальность комплекса в том, что будет использовано отечественное оборудование и российские сорта томатов, огурцов и салата.

– Наша продукция экологически чистая. Растения опыляются шмелями, мы не используем никаких химикатов для борьбы с болезнями – только специальные энтомофаги (полезные насекомые для растений), которые поедают вредителей. Наши помидоры и огурцы мы сами едим, кормим своих детей и вам советуем! – говорит Олег Михайлов.

В комплексе будет использована интеллектуальная компьютерная система досвечивания и обеспечения внутреннего микроклимата, которая позволяет повысить урожайность огурцов до 110 кг/кв. м (в обычных теплицах она составляет 45 кг/кв. м) и урожайность томатов до 75 кг/кв. м.

В тепличном комплексе «Тульский» планируется выращивать огурцы, томаты и салат. Как говорят специалисты агрокомплекса, по этой зеленой культуре у нас большая емкость рынка. Когда комплекс выйдет на проектную мощность, он будет производить 37 тыс. тонн огурцов разных сортов, 26,5 тыс. тонн различных томатов и 300 тонн салата.

На вопрос, почему инвестор выбрал именно Щекинский район, Олег Михайлов ответил, что семья Толстых, да и сам граф Лев Николаевич, занимались теплицами, выращивали даже экзотические овощи и фрукты. Поэтому выбор места – дань традициям.

– Но главное – это комфортное сотрудничество с правительством Тульской области, с губернатором региона. Тут очень бережное и правильное отношение к инвесторам, – пояснил Олег Михайлов.

Инвестор планирует вложить в проект около 20,5 млрд рублей. Для обеспечения комплекса водой строится водовод вместе с системой подготовки воды от Щекинского водохранилища. Протяженность трубопровода 11,5 км. Также будет проложено 8,5 км газопровода и построена собственная электроподстанция.

Первая очередь тепличного комплекса выдаст продукцию уже в III квартале 2019 года, вторая – в IV квартале 2020 года. А полностью комплекс построят к концу 2021 года. Расчетная окупаемость этого комплекса составляет 6,5 лет.

На предприятии будет создано около 1200 рабочих мест. Уже сейчас компания ведет работу по профориентации.

– В Туле есть сельхозколледж, еще два колледжа в Щекино. С ними мы уже провели переговоры – будем приглашать выпускников к себе на работу в теплицу. Агрономов тоже планируем выращивать своих – по целевым направлениям в «Тимирязевке», – сказал Олег Михайлов.

Дмитрий Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области, рассказал о поддержке сельхозинвесторов и их проектов.

– Во-первых, это льготное кредитование. Данный проект при поддержке губернатора Алексея Дюмина получил льготный кредит в 5,5 млрд руб. под 3,7% годовых. Во-вторых, вместе с инвестором мы постараемся воспользоваться федеральной поддержкой – это компенсация части затрат на строительство. Правда, эту форму поддержки оказывают уже после введения в эксплуатацию объекта. Ну и в-третьих, нам помогали коллеги – энергетики и газовики, потому что такие высокотехнологичные комплексы энергозатратны.

По словам министра, в Тульской области этот проект не единичный. В проработке еще один тепличный комплекс, соглашение о котором было подписано на ПМЭФ-2017.

– Второй проект также масштабный не только для региона, но и для страны – это тепличный комплекс на 100 га. Он тоже будет построен в Щекинском районе, сейчас по нему идут проектные работы.

По словам министра, сейчас в Тульской области производится не более 40 тысяч тонн овощей во всех сельхозпредприятиях. После запуска комплекса «Тульский» этот объем фактически удвоится.

– Компания «ЭКО-Культура» имеет опыт реализации аналогичных проектов и имеет все возможности, чтобы реализовать тульский проект в запланированные сроки, – сказал Григорий Лаврухин, зам. председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области. – А наша область победила другие регионы в серьезной борьбе за этого инвестора.

Андрей Петренко, председатель Совета директоров агрохолдинга, отметил энергию и слаженную командную работу правительства Тульской области:

– Отдельное спасибо губернатору региона Алексею Дюмину за помощь, которую он нам оказывает. В Тульской области создан очень благоприятный инвестиционный климат.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:27 +6
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