Почему томаты нельзя хранить в холодильнике и чем тепличные овощи лучше дачных

8 и 9 июля для первой очереди тепличного комплекса начали сеять томаты. Когда жители Тульской и Московской областей смогут их попробовать и что тут еще будут выращивать? Об этом мы поговорили с генеральным директором ООО «Тепличный комплекс «Тульский» Игорем Валентиновичем Почечуевым. Год назад он приехал жить и работать в Тульскую область из Ярославля, где тоже занимался тепличным комплексом, руководил промышленными предприятиями.

Напомним, что впервые о строительстве тепличного комплекса в Тульской области было заявлено на XX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2016 году.

В муниципальном образовании Ломинцевское, неподалеку от поселка Рудный Щекинского района, под проект выделили земельный участок площадью 160 га.

15 марта 2018 года здесь состоялась торжественная закладка первого камня и дан официальный старт строительству тепличного комплекса круглогодичного цикла по производству овощей в защищенном грунте и распределительно-логистического центра с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции. Инвестор – агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура», лидер рынка тепличных овощей, вкладывает в проект более 24 млрд рублей инвестиций.

– Мы начинали стройку буквально с нуля, в чистом поле. Все вопросы по обеспечению проекта коммуникациями очень оперативно решали в минэкономразвития Тульской области и Корпорации развития региона. Построен водовод от Щекинского водохранилища, подведен газ, комплекс подключен к электросетям. Как инвесторы мы получаем всю необходимую информацию и поддержку в правительстве Тульской области, – говорит Игорь Почечуев.

Первая очередь – более 26 гектаров – уже построена, подключена к коммуникациям. Зимой здесь сняли первый урожай огурцов – более 4000 тонн. Сейчас комплекс готовят к «заселению» рассадой томатов – моют и дезинфицируют.

– Я вообще технарь, инженер-энергетик и механик, работал главным инженером, руководил промышленным предприятием. Тепличное хозяйство – это очень сложная инженерия, поэтому тут я как рыба в воде. У нас установлена автоматизированная система управления новейшего поколения, которая гарантирует создание идеального микроклимата для выращивания овощных культур. Уровень досвечивания, режим влажности и температуры, содержание углекислоты и периодичность внесения удобрений – все эти параметры регулируются центральным компьютером. А один оператор просто контролирует систему.

Правда, по словам Игоря Почечуева, в основном это техника голландского и немецкого производства, так как тепличное хозяйство в России развивается всего-ничего – лет 12-15.

Огромный стеклянный коридор длиной 660 метров, по нему сотрудники передвигаются на самокатах и велосипедах, а для пешеходов есть выделенная полоса.

Этот коридор соединяет несколько огромных стеклянных площадей со множеством лотков.

Сверху на лотки положат маты, а на них установят кубики с томатами. В каждый кубик подведена трубочка для капельного полива.

– Томаты в таких теплицах выращивают годовым циклом. В начале июля – буквально сегодня и завтра – сеем семена томатов. Через 23-25 дней перенесем рассаду в отделения, а первую продукцию будем поставлять в торговые сети с октября. Поставки томатов продолжаются до середины июня. Затем теплицу убирают и готовят под новый цикл. За цикл 2020-2021 года в первой очереди теплицы планируем вырастить 14 000 тонн томатов, – рассказывает Игорь Валентинович.

Планировали выращивать еще салат, но отказались от этой идеи. Во-первых, рынок обеспечен этой культурой на 100%. А во-вторых, в летний период салат невозможно выращивать в теплицах из-за жары – для него самая оптимальная погода 19-20 градусов, при 30 градусах он будет просто нетоварного качества.

Запуск второй очереди тепличного комплекса в 26 га позволит вырастить еще 18 тыс. тонн томатов и 2 тыс. тонн огурцов. Ее строительство в полном разгаре – выровнена площадка, залит фундамент. Строительство начато за счет собственных средств холдинга. В настоящее время инвестор ждет раскрытия кредитной линии Сбербанка.

Сдача второй очереди намечена на июнь 2021 года, если, конечно, не будет форс-мажоров типа пандемии коронавируса. Третья очередь – в стадии проектно-изыскательских работ.

Целиком тепличный комплекс будет занимать 78 га – целый город под стеклом, а выпуск продукции возрастет до 62 445 т овощей ежегодно.

– У растений свои болезни, они не передаются, слава Богу, человеку. И если в естественной природе они имеют сезонный характер, то в теплицах вирусы и вредители могут развиваться круглый год – тепло, светло и пища есть. Поэтому мы уделяем много внимания защите растений, – поясняет Игорь Почечуев. – Есть два основных направления защиты – химическая и биологическая. Химическая защита – это обработка растения химикатами. Она убивает только взрослые особи вредителей, «старит» растения, снижая их плодородность. В плодах накапливаются неполезные для человека вещества.

Мы используем только методы биологической защиты – специальные энтомофаги (полезные насекомые для растений), которые поедают вредителей на всех этапах их развития. Это абсолютная безопасность для человека.

Вот обыватели иногда говорят, по крайней мере, раньше – в тепличных огурцах много нитратов. Отвечу скептикам так: если я буду много тратить нитратов, рентабельность бизнеса упадет. У нас же автоматика всё делает – ни капли лишнего удобрения! На выходе наша продукция подвергается жесткому аудиту по содержанию минеральных веществ и микроэлементов. А у себя на даче многие горстями удобрения отмеряют. Так у кого нитратов больше?

Наша продукция абсолютно безопасная и вкусная. Мы сами едим ее прямо с грядки. Даже немытую.

Правда, по словам Игоря Валентиновича, томаты из сетевых магазинов уже не такие, как с ветки. А всё потому, что неправильно их там хранят.

– Вкус томата пропадает при +8 и ниже. Поэтому никогда не храните томаты в холодильнике! Торговые сети, увы, охлаждают нашу продукцию до +4. Огурец – да, тот лучше сохраняется в холоде.

Для опыления томатов в Тепличном комплексе «Тульский» используют шмелей. Они менее агрессивны к людям, чем пчелы. И хоботок у них длиннее, а значит, опыление цветка томата будет лучше. И томат получится мясистый, без пустот.

– Шмели у нас неместные, голландские. Специально выведенные – не каждый шмель может сделать нужное количество вылетов в единицу времени. Голландцы вывели таких, которые делают в два раза больше вылетов, то есть в два раза работоспособнее обычных шмелей, – пояснил Игорь Почечуев.

Что касается семян, то они, увы, тоже не российские. Иностранные гарантируют нужную урожайность, наши – нет. Вообще селекционная работа – это очень дорогостоящее направление, во всем мире оно финансируется государством, частным компаниям не под силу такое. Но это очень важное направление, гарантирующее пищевую безопасность страны. Кстати, в конце прошлого года лидеры рынка агрохолдинг «ЭКО-культура» и компания «Гавриш» подписали договор о строительстве селекционного центра. Правда, не в Тульской области, у нас все-таки зона рискованного земледелия, а в Крымске.

– У нас работает более 400 сотрудников. Когда достроим третью очередь, будет 1200. Овощеводы и бригадиры – это местные граждане из Советска, Щекино, близлежащих поселков. Сейчас мы совместно с администрацией подыскиваем участок земли под застройку на 50 тысяч кв. метров жилья – чтобы рядом с комплексом в пешей доступности появился удобный и комфортный поселок для сотрудников комплекса.



