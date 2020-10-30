Александр Ломовицкий обматерил фанатов ЦСКА

Вчера, 29 октября, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

По результатам совещания было принято следующее решение:

В соответствии со статьей 29, с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение игрока в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча – дисквалифицировать футболиста тульского «Арсенала» Александра Ломовицкого на два матча чемпионата России по футболу условно и оштрафовать его на 50 000 рублей.

– После окончания матча ЦСКА — «Арсенал» Ломовицкий возвращался в подтрибунное помещение. В этот момент в его адрес со стороны трибуны болельщиков ЦСКА доносились нецензурные высказывания и ненормативная лексика, — заявил глава КДК Артур Григорьянц. — В ответ на это Александр высказал свою реплику, носившую ненормативный характер.